Meister peilt gegen Hartberg zwölften Sieg im 13. Duell an. WAC fordert Austria bei Schmid-Rückkehr nach Favoriten. Rapid will blau-weißes Wunder in Linz vermeiden

Rapid-Trainer Zoran Barisic hofft auf Rückenwind nach dem klaren Sieg in Debrecen. APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Linz/Hartberg/Wien - Nach dem souveränen Europacup-Aufstieg nimmt Rapid im emotionalen Hoch den ersten Auswärtssieg in der Fußball-Bundesliga seit Februar ins Visier. Gelingen soll der am Sonntag (17.00 Uhr) bei Blau-Weiß in Linz, doch die Rapid-Bilanz in ersten Spielen gegen Aufsteiger-Teams ist durchwachsen. Die noch sieglosen Oberösterreicher schicken sich als "krasser Außenseiter" in die ausverkaufte Partie.

Auch Gerald Scheiblehner sah beim 5:0 der Wiener in Debrecen "ein sehr gutes Spiel von Rapid, die Mannschaft ist gut in Form", sagte der Blau-Weiß-Trainer. "Sie kommen sehr selbstbewusst, und wollen das schlechte Spiel von Hartberg wettmachen und an der Tabellenspitze andocken." Sein Team war zuletzt im Derby gegen den LASK chancenlos (0:2). "Ich will nicht dauernd sagen, dass wir Erfahrung sammeln, am Ende geht es darum, Spiele zu gewinnen." Für einen Sieg gegen Rapid würden die Trauben hoch hängen. "Wir gehen als krasser Außenseiter ins Spiel, werden aber alles in die Waagschale werfen, um das Spiel zu gewinnen."

Bei Rapid stand das "wunderbare" 5:0 von Debrecen am Freitagnachmittag noch über allem. "I gfrei mi mörderisch, die Freude ist riesengroß bei uns allen", meinte Zoran Barisic nach der Rückkehr vom erfolgreichen Conference-League-Qualifikationsspiel. "Die Mannschaft hat fast alles umgesetzt. Mir fehlen die Worte, ich bin sehr, sehr stolz auf das, was sie geleistet hat." Der Lohn dafür ist nun ein Spitzenduell mit Vorjahresfinalist Fiorentina.

Im Sandwich zweier Europacup-Spiele könne das Gastspiel in Linz nun "einerseits schwierig sein. Aber auf der anderen Seite sollte uns der Aufstieg schon viel Rückenwind geben", sagte Barisic. Im ersten Duell seit 2016 im ÖFB-Cup (4:0 Rapid) werde Blau-Weiß "hohe Intensität" ins Feld führen, "uns hoch attackieren und das schnelle Umschalten forcieren", vermutete der Rapid-Coach. "Wichtig wird sein, dass wir auf null schalten. In der Meisterschaft sind alle gegen Rapid doppelt, dreifach und vierfach für ein Highlightspiel motiviert. Wir müssen mental gerüstet sein", forderte Barisic, um die sonst folgende "Feiertagswoche" des Außenseiters zu verhindern.

Dieser wird seit Jänner von Christoph Peschek gemanagt. "Wenn ich ihn sehe, werde ich ihm ganz normal die Hand geben", kündigte Barisic vor dem Wiedersehen mit seinem langjährigen Geschäftsführer-Kollegen bei Rapid an. Auf Spielerseite kehren in Matthias Seidl und Fally Mayulu zwei Ex-Linzer an die alte Wirkungsstätte zurück. Vom erkrankten Duo Patrick Greil und Nicolas Kühn dürfte Letzter eher fit werden, im Falle des Falles aber laut Barisic nicht in der Startelf stehen. Ansonsten notierte der Rapid-Coach keine neuen "Wehwehchen".

Die Statistik meint es mit den Wienern weniger gut. Denn der Favoritenstellung gegen den Aufsteiger wurde Grün-Weiß in der jüngeren Vergangenheit selten gerecht. Der bisher letzte Sieg in einem ersten Saisonvergleich mit einem Neuling datiert von 2019 (2:0 bei WSG Tirol). Seit 2005 stehen acht Siege acht Niederlagen bei vier Remis gegenüber.

"Wir wissen, mit welcher Emotion und Motivation Blau-Weiß in dieses Spiel gehen wird", betonte Barisic. "Sie haben nichts zu verlieren. Das ist immer kompliziert, weil du als Rapid ein Problem hast, wenn du nicht gewinnst." Um die Bilanz ins Positive zu drehen, müsste Rapid der erste Auswärtssieg seit 26. Februar gelingen. Seither gab es in der Fremde sechs Niederlagen und ein Remis - zuletzt ein 1:1 in Linz beim LASK.

Klare Rollenverteilung in Hartberg

Die Rollen könnten klarer nicht verteilt sein: Red Bull Salzburg gastiert am Sonntag (17.00 Uhr/live Sky) als klarer Favorit beim TSV Hartberg. Der Serienmeister hat in der Bundesliga noch nie gegen die Steirer verloren, in zwölf Duellen gab es gleich elf Siege, darunter acht in Folge. Sollte ein weiteres ungeschlagenes Spiel hinzukommen, würden die Salzburger ihren eigenen Ligarekord auf 34 Spiele hochschrauben. Bisher wurden alle drei Saisonpartien gewonnen.

"Wir sind sehr gut in die Saison gestartet, und alles fühlt sich rund an", blickte Salzburg-Trainer Gerhard Struber dem Auswärtsspiel der 4. Runde optimistisch entgegen. Nach Altach (2:0) und WSG Tirol (3:0) wurde zuletzt die Wiener Austria (2:0) ebenfalls ohne Gegentor in die Schranken gewiesen. "Wir wollen mit viel Power ins Match gehen. Wir wissen aber auch, dass es keine einfache Partie für uns wird. Hartberg ist bisher noch ohne Niederlage und hat zuletzt bei Rapid gewonnen. Uns steht also einiges bevor", rechnete der Salzburger mit harter Gegenwehr.

Kopfzerbrechen macht ihm weiter die Personalsituation. Mit Nicolas Capaldo, Mamady Diambou, Daouda Guindo, Leandro Morgalla, Justin Omoregie, Bryan Okoh, Petar Ratkov, Oumar Solet, Luka Sucic, Aleksa Terzic, Lukas Wallner und Kamil Piatkowski sind zwölf Akteure fix nicht einsatzfähig. Hinzu kommt Kapitän Andreas Ulmer, dessen Einsatz fraglich ist. Die Situation mit den vielen Verletzten sei schon ein "Brett", betonte Struber. Trotzdem werde man auch in Hartberg wieder eine "starke" Mannschaft aufbieten.

Dazu wird Mads Bidstrup zählen, der 22-jährige Däne hat sich blendend eingefügt. "Mir macht alles bisher großen Spaß. Diesen Spaß wollen wir auch in Hartberg zeigen, unseren Lauf mitnehmen und da wieder drei Punkte holen", gab der Mittelfeldspieler die Marschroute vor. Salzburg ist in der Liga seit 33 Partien ohne Niederlage, auswärts sind es 16 Spiele. Keine guten Aussichten also für den TSV, der einzig beim 2:2 am 14. Dezember 2019 zu Hause gegen Salzburg punkten konnte.

Mut macht allerdings der mit fünf Punkten aus drei Spielen geglückte Saisonstart. Zuletzt zeigte die erstmals nach drei Runden noch unbesiegte Truppe von Coach Markus Schopp mit einem 1:0 bei Rapid auf. "Wir nehmen die Resultate mit und sind froh, dass wir die Punkte haben, wissen aber auch, dass wir noch viel Luft nach oben haben und vieles besser machen können", sagte der 49-Jährige. Um sich weiterentwickeln zu können, passe das Duell mit dem Titelverteidiger "ganz gut".

Der sei ein "unheimlich spannender und guter" Gegner. Das ändere sich trotz zahlreicher Abgänge im Sommer Jahr für Jahr nicht. "Sie haben ein paar Spieler dabei, die abartig gut sind", ist sich Schopp bewusst. Einer davon ist Karim Konate, der nach vier Pflichtspielen bei fünf Toren hält. "Die große Challenge ist es da, Lösungen zu finden", meinte der TSV-Coach, dem die gesperrt gewesene Salzburg-Leihgabe Mamadou Sangare wieder zur Verfügung steht. Man wolle ein gutes Gesicht zeigen und sich so teuer als möglich verkaufen. Und im besten Falle am Ende auch Punkte mitnehmen.

Schmid-Rückkehr nach Favoriten

Die Austria leckt nach dem bitteren Aus im Europacup ihre Wunden und sieht sich im "täglich Brot" Bundesliga mit einem Wiedersehen konfrontiert. Der Wolfsberger AC gastiert am Sonntag (17.00 Uhr) in Wien-Favoriten, für Trainer Manfred Schmid ist es eine emotionale Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Die Kärntner sind nach drei Runden in der noch jungen Saison ungeschlagen, die Austria peilt nach schwierigem Start den zweiten Sieg an.

Für Schmid steht eine Begegnung mit der Vergangenheit an. Beim letzten Auswärtsauftritt des WAC in Favoriten saß der Wiener noch auf der Bank der Hausherren. Das 0:1 der Austria Mitte November des Vorjahres war Schmids letztes als Cheftrainer seines Langzeitvereins. Nach der Trennung von der Austria übernahm er im Frühjahr den Posten im Lavanttal. Von den 17 Pflichtspielen unter Schmid hat der WAC bei acht Siegen nur drei verloren.

"Für mich ist dieses Spiel natürlich ein ganz besonderes. Es ist noch nicht so oft passiert, dass ich gegen die Austria gespielt habe", sagte Schmid. Als Aktiver war das nie der Fall, als Chefcoach war er mit Schwanenstadt 2008 in der zweiten Liga gegen die Austria Amateure im Einsatz. Schmid stellte sich auf Gänsehautfeeling vor Anpfiff ein. "Während des Spiels wird das aber keine Rolle spielen, da ist man wie in einem Tunnel", betonte er. Die Wiener Fans dürften dem Erzvioletten jedenfalls einen wohligen Empfang bereiten. Fast 300 Pflichtspiele absolvierte er als Profi einst für die "Veilchen".

Dem ungeachtet rechnen sich die derzeit viertplatzierten Wolfsberger Chancen auf Saisonsieg Nummer zwei aus. Schmid ortete bei der Austria eine starke Offensivabteilung - und Schwächen im Abwehrverhalten. "Man hat gesehen, dass sie gegen jeden Gegner viele Torchancen zugelassen haben." Seine Elf setzt auf viel Tempo im Angriff. Florian Rieder, Bernhard Zimmermann, Thierno Ballo oder Mohamed Bamba sind Spieler, die dieses Attribut mitbringen. Schmid ist mit dem bisher Geleisteten zufrieden: "Die Mannschaft funktioniert schon, aber es ist noch viel Potenzial nach oben."

Am Verteilerkreis gestaltete sich der Freitag indes zum Aufarbeitungstag. Das verrückte Finish beim 3:5 gegen Legia Warschau kostete Trainer Michael Wimmer Nerven und seinen Schützlingen viel Kraft. "Es kommt darauf an, die Köpfe oben zu lassen, Negatives anzusprechen und zu verbessern", meinte Wimmer. Dominik Fitz sagte: "Wir müssen das Spiel vergessen und Vollgas auf Sonntag schauen, damit wir in der Liga unsere Punkte machen."

Drei hat die Austria beim Sieg in Lustenau bisher angeschrieben, gegen Sturm Graz (0:3) und zuletzt in Salzburg (0:2) gab es nichts zu holen. Mit dem WAC baut sich nun ein direkter Gegner um einen Top-Sechs-Platz auf. Wimmer sprach wohl auch deshalb von einem "extrem wichtigen Spiel. Da brauchen wir jede Energie, um gut performen zu können." (APA, red, 19.8.2023)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zu den Spielen der 4. Fußball-Bundesliga-Runde (live auf Sky Sport Austria):

SONNTAG:

FK Austria Wien - Wolfsberger AC (Wien, Generali Arena, 17.00 Uhr, SR Jäger). Saisonergebnisse 2022/23: 2:1 (a), 0:1 (h).

Austria: Früchtl - Handl, Galvao/Baltaxa, Meisl - Ranftl, Braunöder, Fischer, Polster - Gruber, Huskovic, Fitz

Es fehlen: Martins (gesperrt), Plavotic (Bänderriss im Knöchel), Potzmann (Oberschenkel), Holland (Zehenbruch), Raguz (Hüfte/Aufbautraining), El Sheiwi, Wustinger (beide Kreuzbandriss)

Fraglich: Galvao (Innenbandzerrung im Knie)

WAC: Bonmann - Veratschnig, Baumgartner, Kennedy, Scherzer - Altunashvili, Leitgeb, Omic - Ballo, Sabitzer, Rieder

Es fehlt: Novak (Knie)

* * *

FC Blau-Weiß Linz - SK Rapid Wien (Linz, Hofmann-Personal-Stadion, 17.00 Uhr, SR Altmann). Keine Saisonergebnisse 2022/23.

BW Linz: Schmid - Mitrovic, Fa. Strauss, Maranda, Pirkl - Krainz - Koch, Feiertag, Hofer - Noß, Ronivaldo

Es fehlen: Tursch (Kreuzbandriss), Pasic (Leistenverletzung), Windhager (Knöchel)

Fraglich: Brandner (Wadenprobleme)

Rapid: Hedl - Schick, Querfeld, Cvetkovic, Auer - Sattlberger, Kerschbaum - Bajic, Seidl, Grüll - Burgstaller

Es fehlen: Pejic (Schambein), Grgic (Trainingsrückstand)

Fraglich: Greil, Kühn (krank)

* * *

TSV Hartberg - Red Bull Salzburg (Sonntag, 17.00 Uhr, Profertil Arena, SR Lechner). Saisonergebnisse 2022/23: 0:2 (h), 0:1 (a)

Hartberg: Sallinger - Heil, Komposch, Bowat, Pfeifer - Diakite, Kainz - Providence, Lang, Prokop - Entrup

Salzburg: Schlager - Dedic, Pavlovic, Baidoo, Ulmer - Bidstrup, Gourna-Douath, Forson, Kjaergaard - Simic, Konate

Es fehlen: Capaldo, Morgalla, Wallner (jeweils Knöchel), Diambou (Arm), Guindo, Solet, Sucic (jeweils Knie), Omoregie (Rücken), Okoh, Ratkov (jeweils Oberschenkel), Terzic (Adduktoren), Piatkowski (Mandelentzündung)

Fraglich: Ulmer (Knöchel)