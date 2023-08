Die Geschichte ging viral: Vergangene Woche veröffentlichte die Polizei ein Video von einem Raubüberfall, der sich in einer Grazer Trafik zugetragen hatte. Genauer gesagt: der versucht worden war. Ein Mann kam mit einer Pistole bewaffnet in die Trafik und verlangte Geld, wie die Aufnahmen zeigen. Er zog aber dennoch ohne Beute wieder von dannen. Der Grazer Trafikant und seine Mitarbeiterin hatten ihn zuvor von der Aussichtslosigkeit seines Unterfangens überzeugt: Die Registrierkasse sei bereits geschlossen, hatte Inhaber Marco Koller gesagt. Sie lasse sich nach 18 Uhr nicht mehr öffnen, "leider". Später sagte Koller dann, er habe es ja eigentlich anders gelernt, damals in der Trafikakademie: dass bei einem Überfall das Geld nämlich herzugeben sei. An der Stimmlage des mit Kappe, Brille und Mundmaske vermummten Mannes habe er aber "sofort gemerkt, dass der Bursche harmlos ist".

Marco Koller (im Bild mit seiner Ehefrau Veronika) hat die Trafik in Graz kürzlich übernommen. privat

Das Video des vereitelten Überfalls machte auf Social Media, auf Plattformen wie Reddit und selbst in deutschen Medien seine Runden. Bezirksinspektor Peter Reiter aber sagt: "Aus polizeilicher oder kriminalpräventiver Sicht ist es eine kleine Katastrophe, wenn ein solches Verhalten medial heroisch dargestellt wird." Reiter ist Experte für Kriminalprävention im Landeskriminalamt Niederösterreich. Der Trafikinhaber habe freilich aus dem Gefühl heraus reagiert. Das sei gut ausgegangen, "zum Glück": Aber das "kann auch ganz anders ausgehen".

Reiter hält an der Trafikakademie Vorträge zu dem Thema. Wer ein Tabakfachgeschäft führen möchte, muss dort zunächst einen Eignungstest ablegen und das Tabakfachhändlerseminar absolvieren. Die Ausbildung ist gesetzlich vorgeschrieben: Viermal im Jahr findet die Trafikakademie statt. Sie kostet 3120 Euro und besteht aus einem achttägigen theoretischen Grundkurs in Bereichen wie Kundenkommunikation, Arbeitsrecht, wirtschaftliches Denken, Mitarbeiter-Recruiting.

Und dann eben: Sicherheit. In der halbtägigen Einheit spricht Reiter unter anderem über Falschgeld, Videoüberwachung, Alarmsysteme, das Notwehrrecht – und das ideale Verhalten im Falle eines Raubüberfalls. Die Grundaussage sei dabei immer: "Setz dich keiner Gefahr aus! Versuche den Raubüberfall so kurz wie möglich zu halten!" Schließlich wolle ja auch der Räuber selbst in der Regel meistens nur das Geld und damit schnell wieder hinaus. Dauert ein Raubüberfall zehn Minuten, "dann geht vermutlich etwas schief". Eine Geiselnahme meint der Polizist damit etwa.

Geld geben und Wiederschau’n

Das ideale Verhalten beschreibt er so: "Man gibt das Geld her, leistet so wenig Gegenwehr wie möglich, idealerweise gar keine, und Wiederschau’n." Zudem seien etwaige Schäden ohnehin zumeist über die Versicherung abgedeckt. Niemand wisse natürlich, wie er oder sie sich in einer konkreten Stresssituation am Ende tatsächlich verhalte. Der Grazer Trafikant habe aber nicht abgerufen, was er gelernt habe. Was von dem Vorfall jedenfalls nicht übrig bleiben solle: "Da hat sich einer gewehrt, und das hat sich ausgezahlt. Das sollte nicht als Botschaft rüberkommen", befindet Reiter.

Delikte im öffentlichen Raum gehen generell seit geraumer Zeit zurück. Verbrechen haben sich verstärkt ins Internet verlagert. Überfälle auf Banken sind seltener geworden, in erster Linie passieren sie in Trafiken, Tankstellen oder Wettbüros – oft in abgelegeneren Orten also, die teilweise auch nachts geöffnet haben und wo viel Bargeld und wenig Personal vorhanden sind.

In Österreich gibt es 4845 Trafiken. Wer eine Trafik erwerben möchte, muss die Ausbildung im Rahmen der Trafikakademie absolvieren. © Christian Fischer

Der Aspekt der Sicherheit ist aber nur einer von vielen in der Trafikakademie. Informiert werden die angehenden Trafikantinnen und Trafikanten dort auch über die genauen Inhaltsstoffe von Tabakwaren, den Umgang mit Pfeifen und "new generation products" wie E-Zigaretten und Nikotinbeutel. Abgeschlossen ist der Kurs nach einer schriftlichen Prüfung.

Überbleibsel aus der Monarchie

Auch ein Praktikum ist vorgeschrieben. Arnold Kudler ist Leiter der Trafikakademie, er hat sie 2011 mitgegründet: "Weil wir die Neutrafikantinnen und Neutrafikanten nicht ins kalte Wasser springen lassen, sondern sie mit dem entsprechenden Wissen versorgen wollten." Die Ausbildung verändert sich dabei im Laufe der Zeit ebenso stetig wie die Produkte und Kundschaft. In Österreich ist die Monopolverwaltung (MVG) für den Einzelhandel mit sogenannten sensiblen Genusswaren zuständig, worunter hauptsächlich Tabakprodukte fallen. Über die MVG werden Konzessionen vergeben sowie die Ausbildung der Trafikanten und Trafikantinnen organisiert.

Arnold Kudler steht auch der oberösterreichischen und dem Salzburger Ableger der MVG vor. Ein Beispiel für das ständige Adaptieren der Ausbildung sei, dass mehr auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen eingegangen werde. Mehr als die Hälfte der Trafiken hierzulande wird von Menschen mit Behinderungen geführt. Das hat geschichtliche Gründe: Als Kaiser Josef II. im Jahr 1784 das Tabakmonopol gründete, übertrug er die Führung der Trafiken Kriegsinvaliden, Kriegswitwen und der verarmten Beamtenschaft. Heute werden alle frei werdenden Standorte ausschließlich an Menschen mit einem Behinderungsgrad von mindestens 50 Prozent vergeben – einmalig kann das Geschäft an Familienangehörige weitergegeben werden.

Der Grazer Trafikant Koller war früher Polier, nach einem Unfall sattelte er um. Die Trafik im Grazer Stadtteil Mariatrost hat er erst vor drei Wochen übernommen – und prompt einen Überfall erlebt. Der bewaffnete Mann soll in eine Serie von Überfällen auf Trafiken und Tankstellen involviert sein. (Anna Giulia Fink, 19.8.2023)