Für eine Führung durch ihre Wohnung muss sich Melanie Tschiedel nicht vom Fleck bewegen. "Hier ist die Bibliothek, hier das Arbeitszimmer, hier das Wohnzimmer, hier das Schlafzimmer", sagt sie und dreht sich einmal um die eigene Achse. Geschickt hat die 31-Jährige den Raum mit Kästen und Regalen unterteilt, besonders stolz ist sie auf das Konstrukt mit dem Fernseher, der sich dank Drehteller sowohl zur Couch als auch zum Bett ausrichten lässt. Gerne hätte sie ein zweites Zimmer oder einen Balkon, erzählt Tschiedel. Aber schon ein Hunderter mehr als die aktuell 588 Euro Monatsmiete für 41 Quadratmeter in Wien-Liesing würde ihr Budget sprengen.

Dabei arbeitet die gelernte pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin mit nachgeholter Matura seit 15 Jahren, derzeit sogar in zwei Jobs. Als Verlagsangestellte verdient sie für 30 Wochenstunden 1800 Euro netto, dazu kamen im Vorjahr 16.000 Euro brutto aus selbstständigen Dienstleistungen, die von Produktentwicklung bis zu Social-Media-Betreuung reichen. Ein Fachhochschulstudium füllt die Arbeitswoche auf. "Ich wollte ordentlich reinhackeln, um etwas anzusparen", sagt sie, doch dieser Plan habe sich als Illusion entpuppt: "Was Reserve sein sollte, geht vielfach für laufende Kosten drauf."

Wer sich unter werktätigen Menschen mit solidem, aber nicht überbordendem Einkommen umhört, stößt immer wieder auf Geschichten wie diese. Vielfach macht sich offenbar Frust breit, dass sich trotz aller Arbeit kein Wohlstandspolster aufbauen lasse – und die Angst, den bisher genossenen Lebensstandard wieder aufgeben zu müssen. Ein unvermeidliches Schicksal in Zeiten der Rekordteuerung? Muss Österreichs gesellschaftliche Mitte den Abstieg fürchten?

Lange ging es ständig aufwärts

Die Mittelschicht schrumpft: Diese Schlagzeile springt einem regelmäßig aus Medienberichten entgegen – in Deutschland. Hierzulande hingegen umfasst die Gruppe, die – so die Definition der OECD – in der Bandbreite zwischen 75 und 200 Prozent des mittleren verfügbaren Haushaltseinkommens liegt, seit mehr als zwei Jahrzehnten konstant gut zwei Drittel der Bevölkerung. Grob gerundet zählen dazu all jene, die nach Abzug von Steuern und inklusive Sozialleistungen auf 20.000 bis 60.000 Euro im Jahr kommen.

Aufwärts ging es obendrein. "Die Mittelschicht wird immer wohlhabender", stellte die wirtschaftsliberale Agenda Austria unlängst in einer Analyse fest. Über einen längeren Zeitraum gesehen, sagt Co-Autor Hanno Lorenz, könnten sich die Menschen heute "deutlich mehr leisten als frühere Generationen".

Bemerkenswerterweise führt der stets für Steuersenkungen werbende Thinktank die stabile Lage unter anderem auf den gut ausgebauten Sozialstaat zurück. Als weitere Gründe gelten die hochproduktive Wirtschaft, die Profite der Osterweiterung und die Absenz eines ausgeprägten Niedriglohnsektors, wie ihn Deutschland hat.

Droht nun der Knick?

Doch in diesen Befund ist – Fluch der verzögert verfügbaren Daten – die Teuerungswelle noch nicht eingepreist. Wie die Mittelschicht letztlich aus der Krise herauskommen wird, sei noch nicht abschließend zu beurteilen, sagt Lorenz – wobei ein bitteres Ende keinesfalls vorgezeichnet ist. Denn der Preisexplosion stehen staatliche Hilfen sowie die via Kollektivvertrag ausgehandelten Lohnsteigerungen gegenüber. Für 2022 kommt eine Berechnung des regierungsabhängigen Budgetdienstes im Parlament sogar zum Schluss, dass die Einkommenszuwächse die inflationsgetriebenen Mehrausgaben nicht nur für die Ärmeren, sondern auch für die Mittelschicht mehr als kompensiert hätten.

Allerdings ist an dieser Stelle zweierlei anzumerken. Erstens gilt die Erkenntnis des Budgetdienstes für den Durchschnitt; wie stark die Teuerung jemanden trifft, hängt aber von der Lebenslage – Wohnung, Heizform, Kinder – ab. Zweitens ist die Abgeltung nachträglich passiert, wie Markus Marterbauer, Chefökonom der Arbeiterkammer (AK), anmerkt: Erst einmal habe der Inflationsschub die Mittelschicht jedenfalls Kaufkraft gekostet, was natürlich Abstiegsängste fördern könne. Und für 2023 geht der Budgetdienst in seiner vorläufigen Prognose überhaupt davon aus, dass die Inflation auch im Nachhinein nicht voll kompensiert werde.

Zwei Jobs und ein Studium nebenbei: "Ich wollte ordentlich reinhackeln, um etwas anzusparen", sagt Melanie Tschiedel, doch das habe sich als Illusion entpuppt. Seit der Teuerungswelle schränke sie sich beim Einkaufen und beim Heizen ihrer 41-Quadratmeter-Wohnung in einem Altbau in Wien-Liesing ein: "Meine Eltern konnten sich noch Träume verwirklichen. Das sehe ich für mich nicht." Heribert Corn

Ernüchternde Ausblicke

Von 150 auf 500 Euro pro Quartal sei die Vorschreibung auf ihrer Gasrechnung emporgeschnellt, berichtet Melanie Tschiedel. Weil Strom dank der Preisbremse der Regierung mittlerweile günstiger komme, hat sie neben ihrer Couch ein Infrarotpanel installiert – im Rest der Wohnung bleibt im Winter die 20-Grad-Marke konsequent unterschritten. Kürzer trete sie auch beim Reisen und Einkaufen, statt vielleicht dreimal die Woche gebe es halt nur einmal Fleisch. "Ich will nicht sudern und weiß, dass es mir viel besser geht als anderen", sagt Tschiedel. "Aber meine Eltern konnten sich noch Träume verwirklichen, einen Grund kaufen, ein Haus bauen. Das sehe ich für mich nicht mehr."

Auch Denise Franzel stellt sich nicht als Sozialfall dar. Im Vergleich zu armen Menschen fühle sie sich geradezu privilegiert, sagt die 27-Jährige, die vor zehn Jahren als Pflegeassistentin ins Berufsleben einstieg und nun als Kanzleileiterin in einem Bezirksgerichts arbeitet. Ernüchtert ist sie dennoch.

Den Wunsch, sich einmal ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen, habe sie bereits jetzt abgeschrieben, erzählt Franzel. Bei einem Gehalt von je nach Zulagen derzeit 1800 bis 1900 Euro netto würden nicht einmal 30 Quadratmeter in Reichweite liegen – "höchstens in Ungarn, aber dort will ich nicht hin". Angesichts der auf 1200 bis 1300 Euro angeschwollenen Fixkosten sei nun der jährliche Urlaub das realistische Sparziel. Heuer war sie mit ihrer Mutter zehn Tage in Italien.

Astronomische Immobilienopreise

Als Franzel und ihr Hund Jerry unlängst eine neue Bleibe suchten, waren sie also auf den Mietermarkt angewiesen. Gelandet sind sie in einer Einzimmerwohnung in einer modernen Siedlung an der Simmeringer Hauptstraße in Wien. 719 Euro Monatsmiete werden dort für 46 Quadratmeter inklusive Balkon fällig – vorerst einmal. "Ich frage mich, warum die Politik nicht endlich einen Mietzinsdeckel einführt", sagt Franzel.

Was die beiden Frauen erleben, bedrückt Menschen aus der Mittelschicht nicht erst seit Hereinbrechen der Teuerungswelle. Schon über viele Jahre davor sind die Preise für Häuser, Wohnungen und – was sich auch auf Mieten niederschlägt – Grundstücke massiv gestiegen, allein 2021 und 2022 um jeweils mehr als zehn Prozent pro Jahr. So sehr die Einkommen gemessen an der allgemeinen Inflationsrate à la longue zugelegt haben, mit diesem Kostenauftrieb hielten sie nicht mit. Wer also einen erklecklichen Teil der Einkünfte für die Finanzierung einer eigenen Immobilie aufwendet, stand und steht vor einer immer größeren Herausforderung.

Warum sich noch abrackern?

Zwar sind die Preise mittlerweile zum Teil im Sinken begriffen. Doch gleichzeitig hob die Europäische Zentralbank (EZB) zwecks Inflationsbekämpfung die Zinsen an, was sich direkt in höheren Kosten für Kredite niederschlägt. Das ist hart für Menschen, die gerade den Kauf eines Eigenheims in Angriff nehmen wollen– und mitunter geradezu bedrohlich für jene, die bereits einen Kredit zu einem variablen Zinssatz laufen haben. Bei einem entsprechenden Volumen können die monatlichen Raten schon um mehrere hundert Euro emporgeschnellt sei. Wie viele das auf Dauer verkraften können, wird sich zeigen, wenn die finanziellen Puffer aufgezehrt sind. Im Ernstfall droht die Zwangsversteigerung der noch nicht abbezahlten Immobilie.

Dass der klassische Mittelschichtsraum von den eigenen vier Wänden immer öfter platze, habe auch für die Gesellschaft insgesamt Folgen, glaubt der Ökonom Lorenz und warnt vor sinkender Leistungsbereitschaft zum Schaden der Volkswirtschaft: "Warum soll ich mich abrackern, wenn ich mir eh nichts mehr aufbauen kann?"

Es werde immer schwieriger, eine positive Zukunft zu sehen, schreibt ein in der Öffentlichkeit auf Anonymität bedachter Leser dem STANDARD: Die Mittelschicht, die den Motor der Gesellschaft am Laufen halte, habe den Eindruck, "ihr Leben nur mehr mit dem Bezahlen von Rechnungen zu verbringen".

Enttäuschte Hoffnungen: Mit 16 stellte sich Denise Franzel ihre Zukunft noch anders vor. Mittlerweile hat die 27-Jährige nicht nur das Ziel des Eigenheims, sondern auch die geplante Familiengründung ad acta gelegt. "Ich kann mir das Leben ja gerade einmal für mich leisten", sagt sie. Heribert Corn

Dabei gehe es nicht allein um die Misere, dass die Kreditzinsen nach oben klettern, während Geld auf dem Sparbuch so gut wie nichts abwirft. Mit den "wichtigsten, alltäglichen Dingen des Lebens" fühle er sich alleingelassen, berichtet der Bürger – von den immer schwerer zu bekommenden Terminen bei Ärzten mit Kassenvertrag bis zu nicht verfügbaren Medikamenten, die zur Odyssee von Apotheke zu Apotheke zwingen würden.

Wer die Verlierer sind

Doch bei aller Enttäuschung, die in der ausgiebig Steuern zahlenden Mittelschicht kursiert: Unter der Erosion staatlicher Leistungen leidet nicht nur sie, sondern in noch größerem Ausmaß auch der ärmere Teil der Bevölkerung, der sich unter keinen Umständen eine Wahlarztversicherung oder eine 24-Stunden-Betreuung für Pflegebedürftige leisten kann. Unter den sozialen Nachzüglern macht AK-Chefökonom Marterbauer denn auch die Verlierer der Politik aus: Tatsächlich seien es die Armen, die von Regierungen vernachlässigt worden seien. Die Mittelschicht hingegen gehöre zu jenen Gruppen, um die sich die Entscheidungsträger durchaus kümmerten.

Die jüngere Vergangenheit bietet da einige Beispiele. Der im Zuge der Antiteuerungspakete noch einmal ausgeweitete Familienbonus ist auf die Mittelschicht zugeschneidert. Auch die Abschaffung der kalten Progression, der schleichenden Erhöhung von Lohn- und Einkommensteuer, kommt besonders eben dieser Zielgruppe zugute.

Für die Zukunft sieht der Experte ebenso Grund zum Optimismus. Zwar kann es auch Beschäftigte aus der Mittelschicht hart treffen, dass die Regierung auf Betreiben der ÖVP nach wie vor eine Inflationsanpassung des Arbeitslosengeldes verweigert. Doch dank der Arbeitskräfteknappheit sollte das Risiko, auf die Straße gesetzt zu werden, stark sinken. Gezielte Qualifizierungsprogramme könnten Beschäftigten sogar zu lukrativeren Jobs verhelfen, sagt Marterbauer. Allerdings seien die staatlichen Aktivitäten auf diesem Feld im Vergleich zu Skandinavien "ein Scherz".

Was der Mitte hilft

Erfreuliches verheißt überdies die anstehende jährliche Lohnerhöhung, die für die Mittelschicht wichtigste Absicherung gegen Kaufkraftverlust. Weil sich die ausgehandelten Kollektivverträge stets an einem Zeitraum in der Vergangenheit orientieren, hinken die Abschlüsse bei steigenden Preisen hinterher. Nun aber dürfte sich der Effekt umdrehen: Da die Inflation abschwillt, ist bei den nächsten Lohnrunden mit spürbaren realen Einkommenszuwächsen zu rechnen – erfolgreich verhandelnde Gewerkschaften vorausgesetzt.

Hinter den Abstiegssorgen der Mittelschicht stünden keinesfalls unlösbare Probleme, sagt Agenda-Austria-Vertreter Lorenz, doch die Politik müsse schon die richtigen Hebel ziehen. Verbesserungen im Bildungssystem für späteren Erfolg am Arbeitsmarkt seien ebenso notwendig wie die Senkung der hierzulande hohen Abgaben auf Arbeit – sonst gehe die Bereitschaft verloren, sich mit ganzer Kraft zu engagieren. Außerdem brauche es endlich eine Reform des Pensionssystems, dessen Tragfähigkeit so viele Menschen aus gutem Grund misstrauten.

Die Pharma-Fachfrau Melanie Tschiedel hat hingegen ein Anliegen auf dem Herzen, das die wirtschaftsliberale Agenda nicht auf der Agenda hat. Als Angestellte und Selbstständige in Personalunion zahle sie in alle möglichen staatlichen Töpfe ein, merkt sie an. Dass öffentliche Leistungen einen Preis haben, sehe sie voll und ganz ein, nur sollten die Kosten nicht allein auf den Schultern arbeitender Menschen wie ihr lasten: Vermögen und Erbschaften gehörten deshalb längst besteuert.

Fliegende Seifenblasen

Was Tschiedel für ihre Zukunft erwartet? Obwohl frühere Wohlstandsträume momentan außer Reichweite zu sein scheinen, habe sie noch nicht alle Hoffnung fahrenlassen: "Ich sehe die Seifenblase davonfliegen, aber noch nicht platzen."

Denise Franzel ist pessimistischer. Als 16-Jährige habe sie sich ihr Leben anders ausgemalt, sagt sie. Den einstigen Familienwunsch gab die junge Frau mittlerweile nicht nur deshalb auf, weil sie keine Kinder in eine Welt setzen wolle, die auf eine Klimakatastrophe zusteuere. Eine Rolle spielten genauso die materiellen Sorgen: "Ich kann mir das Leben ja gerade einmal für mich leisten." (Gerald John, 20.8.2023)