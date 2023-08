"Schauplätze des Zweiten Weltkriegs", "Falstaff"; "The Bear", "The Righteous Gemstones" - Mit Radiotipps

20.15 OPER

Falstaff Frisch von den Salzburger Festspielen steht die Neuinszenierung von Giuseppe Verdis Falstaff auf dem Programm. Gerald Finley singt die Titelpartie, am Pult der Wiener Philharmoniker steht Ingo Metzmacher.

Bis 22.35, 3sat

20.15 TIME OF MY LIFE

Dirty Dancing (USA 1987, Emile Ardolino) Tanznostalgiker haben an diesem Abend die Zeit ihres Lebens. Die Tanzschnulze spielt im Sommer 1963, als Jennifer Grey von allen "Baby" genannt wird. Sie trifft Tanzlehrer Patrick Swayze, der wider Erwarten noch toller als ihr Vater ist und ihr so viel mehr beibringt, als nur eine Wassermelone zu tragen. Der wohl erfolgreichste Tanzfilm der Kinogeschichte. Um 21.55 folgt mit Grease gleich der nächste Klassiker: Das Kultmusical mit Olivia Newton-John und John Travolta aus dem Jahr 1978. Bis 23.40, ORF 1

"(I’ve Had) The Time of My Life": ein Ohrwurm, der generationenübergreifend mit "Dirty Dancing" assoziiert wird. Jennifer Grey und Patrick Swayze lassen ihre eigenen und die Herzen von Nostalgikerinnen und Nostalgikern höherschlagen – 20.15 Uhr in ORF 1. Foto: ORF/TELE-München

20.15 ZEITGESCHICHTE

Schauplätze des Zweiten Weltkriegs (5/8) Die achtteilige Reihe aus Großbritannien zeigt aus verschiedenen Blickwinkeln die Erlebnisse derer, die an den entscheidenden und blutigsten Schlachten des Zweiten Weltkrieges teilnahmen. Von den Midwayinseln im Pazifik und Monte Cassino über den Omaha Beach und Iwojima bis zur Schlacht in Berlin. Die Teile sechs bis acht (Bastogne, Anzio, Höhe 112) folgen am Sonntag ab 23.00. Bis 0.50, ORF 3

20.15 DOKUMENTATIONSREIHE

Die Welt der Kelten (1–3/3) Ihre Stammes­gebiete reichten von England, Spanien und Frankreich über Ungarn, Slowenien und Kroatien bis nach Anatolien: auf den Spuren der Kelten aus der Eisenzeit. Um 22.50 folgt die Doku Die Keltinnen über die führende Rolle, die Frauen in der keltischen Gesellschaft einnahmen. Bis 23.45, Arte

22.15 GAUNERKOMÖDIE

Nichts zu verlieren (D 2017, Wolfgang Murn­berger) Die zwei Kleinganoven Tom (Christopher Schärf) und Richy (Georg Friedrich) wollen sich mit einem letzten Coup aus Europa ins tropische Paradies absetzen. Die Sache geht blöderweise schief. Auf der Flucht kapern sie einen Reisebus. Die Insassen sind Teilnehmer einer Trauerreise. Es wird viel geweint an Bord. Die Gründe sind allerdings verschieden. Bis 23.50, ORF 2

Streaming

KOCHEN

The Bear Die zweite Staffel der Serie erzählt von Pesto, Pasta und Pizza – aber vor allem von den Menschen hinter diesen Gerichten. Aus dem Sandwichshop The Beef will Sternekoch Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White) das Nobelrestaurant The Bear formen. Disney+

WUNDER

Der Auserwählte Er hat dieselben Fähigkeiten wie Jesus und ist zwölf Jahre alt. Er heißt Jodie (Bobby Luhnow) und kommt aus Baja California Sur. Er ist auserwählt. Doch wofür genau? Nachdem er einen tragischen Unfall überlebt, bemerkt der Bub, dass er Kräfte hat, die jenen von Jesus ähneln. Daraufhin beginnt eine spirituelle Reise. Netflix

SATIRE

The Righteous Gemstones Die dritte Staffel der bissigen Satire um eine amerikanische Predigerfamilie erzählt die lange Tradition von Gier, Heuchelei und Wohltätigkeit ­weiter. Jetzt übernehmen die Geschwister die Leitung des riesigen Gemstones­-Imperiums. Sky

DOKUREIHE

John C. Depp gegen Amber Laura Heard Der Prozess zwischen Hollywoodstar Johnny Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard entwickelte sich im Frühjahr 2022 zum gefundenen Fressen für die Boulevardpresse. Regisseurin Emma Cooper hat die Geschehnisse rund um den Verleumdungsprozess in einer dreiteiligen Serie zusammengefasst. Netflix