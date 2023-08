SWITCHLIST

Astrid Ebenführer

16.05 WALL-STREET-KOMÖDIE

Aushilfsgangster (Tower Heist, USA 2011, Brett Ratner) Die Finanzkrise ist an Wall-Street-Hai Arthur Shaw (Alan Alda) scheinbar spurlos vorübergegangen, und das nicht ohne Grund. Denn Shaw hat nicht seine eigenen Ersparnisse, sondern die seiner Angestellten verspekuliert. Nur noch einen Notgroschen von 20 Millionen Dollar soll er besitzen. Nun liegt es an den Aushilfsgangstern (Eddie Murphy, Michael Peña, Matthew Broderick, Casey Affleck und Gabourey Sidibe), das Geld zu finden. Bis 17.40, ORF 1

16.15 HISTORIENDRAMA

Zeit der Unschuld (The Age of Innocence, USA 1993, Martin Scorsese) Daniel Day-Lewis als Anwalt im New York der 1870er-Jahre, hin- und hergerissen zwischen der naiven, aber standesgemäßen May Welland (Winona Ryder) und seiner faszinierenden emanzipierten Cousine Ellen Olenska (Michelle Pfeiffer). In seiner Verfilmung des Romans von Edith Wharton seziert Martin Scorsese die Fesseln gesellschaftlicher Konventionen. Bis 18.30, 3sat

20.15 TEUFLISCH

Die Hexen von Eastwick (The Witches of Eastwick, USA 1987, George Miller) Nach der Scheidung von ihren Männern langweilen sich die Kleinstadtdamen Cher, Susan Sarandon und Michelle Pfeiffer zu Tode. Zum Glück taucht anderntags Jack Nicholson auf – und das teuflische Vergnügen kann beginnen. Bis 22.40, Tele 5

20.15 FAMILIE

Am goldenen See (On Golden Pond, USA 1981, Mark Rydell) Ethel und Norman wollen den Sommer wieder am goldenen See verbringen. Doch dann geben Tochter Chelsea und deren neuer Freund den pubertierenden ­Billy Ray bei ihnen ab, sie planen eine Reise nach Europa. Nach Startschwierigkeiten entwickelt sich zwischen Norman und Billy eine Freundschaft. Familiendrama mit Henry und Jane Fonda. Bis 22.00, Arte

Norman (Henry Fonda) und Ethel Thayer (Katharine Hepburn) als glückliches Ehepaar in "Am goldenen See", 20.15 Uhr auf Arte. Foto: Carlton International Media/ITV/REX Shutterstock

22.00 SPIELEREI

Casino (USA 1995, Martin Scorsese) In Scorseses Casino ist alles feines Tuch, teures Ambiente und exklusives Design. Robert De Niro hat gegen das Chaos, das Joe Pesci und Sharon Stone inszenieren, keine Chance. Am Ende hat der Mob die Spielerstadt an das Legalkapital verloren, und De Niro stirbt nicht in der Wüste, sondern sitzt im Ausgedinge: "So that’s that." Dringende Empfehlung! Bis 0.45, 3sat

23.15 REPORTAGE

Alltagsgeschichte: Am Würstelstand Elizabeth T. Spira porträtierte 1995 Stammkunden am Würstelstand und war dafür mit Kameramann Peter Kasperak in Wien und Linz unterwegs. Bis 0.00, ORF 2

0.50 HALTUNG

Geheimnis des Lebens (Red Joan, GB 2018, Trevor Nunn) Die Pensionistin Joan Stanley soll in den 1940er-Jahren als Mitarbeiterin des britischen Atomwaffenprogramms Informationen an die Sowjetunion weitergegeben haben. Schon bald geht es nicht mehr darum, was sie damals getan hat, sondern um das Warum. Judi Dench als mutige Frau, die mit ihrer Entscheidung am Ende recht behält. Bis 2.25, SWR