Der GAK ist weiter makellos. IMAGO/Martin Stein

Ried - Absteiger SV Ried hat in der vierten Runde der 2. Fußball-Liga einen Befreiungsschlag gelandet. Die Innviertler bezwangen am Freitagabend den bisher mit drei Erfolgen perfekt gestarteten Aufsteiger DSV Leoben zuhause mit 2:0 (1:0) und fuhren den lang ersehnten ersten Saisonsieg ein. Der GAK blieb indes weiter makellos und hievte sich mit einem verdienten 1:0 (1:0)-Derbyerfolg gegen Sturm Graz II zurück an die Tabellenspitze.

Zu Beginn hatte der GAK Glück, als Michael Lang beinahe ein Eigentor fabrizierte (13.). Mit Fortdauer fanden die "Rotjacken" vor rund 4.000 Zusehern in der Grazer Merkur Arena besser ins Spiel und gingen knapp vor der Pause verdient in Führung. Abwehrspieler Marco Gantschnig verlängerte eine Ecke per Kopf ins Tor (45.). Der GAK fand auch im zweiten Spielabschnitt die besseren Chancen vor, musste aufgrund mangelnder Effizienz aber bis zum Schluss zittern. Die "Rotjacken", die die Partie aufgrund der Gelb-Roten Karte von Lang (90.) in Unterzahl beendeten, halten nach dem Derbysieg als einziger Club der Liga beim Punktemaximum.

Kräfte

Das Duell zwischen Ried und Leoben gestaltete sich zunächst tempo- und chancenarm. Gegen Ende der ersten Hälfte brachte Mark Grosse die Rieder mit einem sehenswerten Schlenzer in Führung (37.) und setzte damit neue Kräfte beim Team von Trainer Maximilian Senft frei. Der zur Pause eingewechselte Fabian Rossdorfer musste aus kurzer Distanz nur noch einschieben und erhöhte auf 2:0 (54.). Ried jubelte am Ende liga- und saisonübergreifend über den ersten Heimsieg seit Oktober 2022, als Rapid mit 1:0 besiegt wurde.

Ebenso wie Ried gelang auch dem Floridsdorfer AC und Horn der ersten Saisonsieg. Der FAC fuhr nach bisher drei Unentschieden dank eines Doppelpacks von Yannick Woudstra (45.+1, 64.) und einem späten Treffer von Nico Grimbs (94.) einen klaren 3:0 Heimerfolg gegen Lafnitz ein. Lafnitz beendete die Partie nach einer Gelb-Roten Karte für Timon Burmeister (85.) in Unterzahl. Horn besiegte die Vienna dank einer starken ersten Hälfte mit 2:0. Paul Lipczinski traf platziert ins kurze Eck (23.), ehe Benjamin Mulahalilovic die Führung mit einem strammen Schuss verdoppelte (30.).

Schlusslicht Amstetten und Stripfing trennten sich indes mit einem 1:1-Unentschieden. Julian Tomka erzielte für das Heimteam den ersten Saisontreffer aus dem Spiel heraus (49.), Aufsteiger Stripfing kam durch Stefan Rakowitz zum nicht unverdienten Ausgleich (80.). In Salzburg wandelte Liefering gegen Bregenz einen Rückstand in einen 2:1-Erfolg um. Matheus Lins brachte die Vorarlberger in Führung (45.), Benjamin Atiabou (74.) und Nicolo Turco (88.) bescherten den Jungbullen spät drei Punkte.(APA, 18.8.2023)

Freitag, 18.08.2023

SV Ried - DSV Leoben 2:0 (1:0)

SV Horn - Vienna 2:0 (2:0)

FAC Wien - SV Lafnitz 3:0 (1:0)

SKU Amstetten - SV Stripfing 1:1 (0:0)

FC Liefering - Schwarz-Weiß Bregenz 2:1 (0:1)

GAK - SK Sturm Graz II 1:0 (1:0)

Samstag, 19.08.2023

FC Dornbirn - FC Admira 14.30

Sonntag, 20.08.2023

Kapfenberger SV - SKN St. Pölten 12.30