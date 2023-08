Kein Spaziergang für Carlos Alcaraz. GETTY IMAGES/AFP/NORTH AMERICA/Stockman

Cincinnati (Ohio) - Der Weltranglisten-Führende Carlos Alcaraz und Tennis-Superstar Novak Djokovic haben am Freitag (Ortszeit) das Halbfinale der Cincinnati Open erreicht. Djokovic hielt sich nicht lange mit dem US-Amerikaner Taylor Fritz auf, den er mit 6:0,6:4 abfertigte. Der Spanier Alcaraz musste gegen den bisherigen Überraschungsmann, den australischen Qualifikanten Max Purcell, beim 4:6,6:3,6:4-Sieg durchaus kämpfen.

Purcell hatte zuletzt mit Siegen gegen French-Open-Finalisten Casper Ruud und den dreimaligen Grand-Slam-Sieger Stan Wawrinka aus der Schweiz aufgezeigt. Alcaraz behielt nach einem frustrierenden ersten Satz jedoch die Nerven und eliminierte die Nummer 70 der ATP-Weltrangliste. Mit diesem Sieg stand das Halbfinale gegen den Polen Hubert Hurkacz fest, der den australischen Lucky Loser Alexei Popyrin mit 6:1, 7:6(8) bezwang.

Zum Abschluss des Abends nutzte der an Nummer zwei gesetzte Djokovic alle seine fünf Breakball-Chancen, um Fritz zu bezwingen. Der Serbe schlug 13 Winner und beging kaum Fehler. Den ersten Satz gewann er nach nur 21 Minuten. Fritz zeigte in allen Aspekten seines Spiels Schwächen, unter anderem war sein Aufschlag fehlerhaft. Als nächstes trifft Djokovic auf den als Nummer 16 gesetzten Deutschen Alexander Zverev, der beim 6:2,6:3-Sieg gegen den Franzosen Adrian Mannarino keinen einzigen Breakball abwehren musste.

Für Djokovic gab es danach weitere gute Nachrichten: Sein Halbfinaleinzug bescherte ihn als zweitem Spieler nach Alcaraz die Teilnahme an den ATP Finals. Der Serbe ist bereits zum 16. Mal dabei, das "Masters" der besten acht Spieler des Jahres geht vom 12. bis 19. November in Turin in Szene. Sollte er das Turnier in Ohio gewinnen und Alcaraz im Halbfinale scheitern, wäre der Serbe wieder Nummer 1 der Welt.

Bei den Frauen setzte sich die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek im Viertelfinale gegen die Tschechin Marketa Vondrousova mit 7:6(3),6:1 durch und buchte damit ein Duell mit Coco Gauff. Die US-Amerikanerin besiegte die Italienerin Jasmine Paolini mit 6:3,6:2, während Aryna Sabalenka die als Nummer fünf gesetzte Tunesierin Ons Jabeur mit 7:5,6:3 schlug. (APA/Reuters, 19.8.2023)