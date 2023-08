Francesco Bagnaia flott unterwegs. AFP/JURE MAKOVEC

Spielberg - MotoGP-Weltmeister Francesco "Pecco" Bagnaia hat sich für den Großen Preis von Österreich in Spielberg die Pole Position geholt. Der WM-Spitzenreiter sicherte sich am Samstag auf seiner Ducati in 1:28,539 Min. den ersten Startplatz für das Rennen am Sonntag (14.00 Uhr). Knapp dahinter landete Aprilia-Pilot Maverick Vinales (+0,037 Sek.), die KTM-Fahrer Brad Binder (+0,114) und Jack Miller (+0,230) verschafften sich als Dritter und Vierter eine ausgezeichnete Ausgangsposition.

Damit haben die beiden Hoffnungsträger des heimischen Motorrad-Herstellers auch gute Siegchancen im Sprintrennen am Samstagnachmittag (15.00/beide live ServusTV) auf dem Red Bull Ring. Der Südafrikaner Binder, derzeit WM-Vierter, hatte zuvor seinen KTM-Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2026 verlängert. Der Australier Miller qualifizierte sich als Schnellster im "Q1" für die Pole-Entscheidung der besten Zwölf im "Q2" und darf sich ebenfalls Hoffnungen auf einen Heimsieg machen. Für Bagnaia ist es die fünfte Pole im zehnten Saisonrennen.

Der spanische Superstar Marc Marquez kam auf seiner Honda nicht über den 18. Platz hinaus. Landsmann Pol Espargaro wurde 13., der 32-jährige GasGas-Fahrer im Dienste von KTM hatte im Freitag-Training aber Marquez entscheidend behindert und wird deshalb um drei Startplätze rückversetzt. Espargaro war beim Saisonauftakt in Portimao im März schwer gestürzt und feierte erst beim vorherigen Rennen in Silverstone sein Comeback. (APA, 19.8.2023)