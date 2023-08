Ball

Dornbirn - Die Admira hat in der 2. Fußball-Liga Boden auf den makellosen Spitzenreiter GAK verloren. Durch einen späten Treffer von Felix Mandl (88.) gingen die Südstädter am Samstag in der vierten Runde beim FC Dornbirn als 0:1-(0:0)-Verlierer vom Platz und sind weiter Dritter. Der Rückstand auf den GAK wuchs aber auf fünf Punkte an, Aufsteiger DSV Leoben ist drei Zähler hinter den Rotjacken Zweiter. (APA, 19.8.2023)

Fußball-Ergebnisse 2. Liga - 4. Runde:

Freitag

SV Ried - DSV Leoben 2:0 (1:0)

SV Horn - Vienna 2:0 (2:0)

FAC Wien - SV Lafnitz 3:0 (1:0)

SKU Amstetten - SV Stripfing 1:1 (0:0)

FC Liefering - Schwarz-Weiß Bregenz 2:1 (0:1)

GAK - SK Sturm Graz II 1:0 (1:0)

Samstag

FC Dornbirn - FC Admira 1:0 (0:0)

Sonntag

Kapfenberger SV - SKN St. Pölten 12.30