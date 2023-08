Zwei Notarzthubschrauber waren nach der Kollision im Einsatz. Die Schwerverletzten wurden in Schockräume gebracht

Die Verletzten wurden in das LSZ der Kliniken Eisenstadt und Oberwart sowie Wiener Neustadt und St.Pölten gebracht. IMAGO/Panthermedia

Sigleß – Eine Kollision zweier Pkw hat am Samstagnachmittag auf der Mattersburger Schnellstraße (S4) bei Sigleß (Bezirk Mattersburg) zwei Tote gefordert. Vier weitere Personen wurden nach Angaben der Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ) mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser transportiert. Die Notarzthubschrauber "Christophorus 3" und "Christophorus 16" waren im Einsatz.

Identitäten der betroffenen Personen waren zunächst nicht bekannt. Die vier Schwerverletzten wurden allesamt in Schockräume gebracht. Aufnehmende Spitäler waren laut LSZ die Kliniken Eisenstadt und Oberwart sowie Wiener Neustadt und St. Pölten. Ausgerückt sind zwei Notarzteinsatzfahrzeuge sowie vier Rettungswagen. Ebenfalls an Ort und Stelle waren die Polizei sowie Mitglieder dreier Feuerwehren. Die S4 war im Bereich von Sigleß bis Bad Sauerbrunn in beiden Richtungen gesperrt. (APA, 19.8.2023)