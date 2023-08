Quotenplatz für Olympia-Premiere hat der 22-Jährige aber bereits in der Tasche

Valentin Bontus in Action. APA/SAILING ENERGY/WORLD SAILING

Den Haag – Kitefoilsurfer Valentin Bontus hat bei der Segel-WM vor Den Haag die Medaillenränge als Vierter knapp verpasst. Der 22-jährige Niederösterreicher schaffte es am Samstag vom sechsten Rang in das Finale der besten vier. In den Entscheidungsläufen gelang ihm keine Verbesserung mehr. WM-Gold sicherte sich Maximilian Maeder aus Singapur, der 16-Jährige gewann vor Toni Vodisek (SLO) und Axel Mazella (FRA).

"Ich bin mit der Weltmeisterschaft unfassbar zufrieden und mega-happy. Hätte mir jemand am Anfang der Woche gesagt, wie das hier ausgehen wird, hätte ich es nicht geglaubt. Weitermachen - und das nächste Mal hole ich mir eine Medaille", sagte Bontus. Er habe bei der Regatta auf allerhöchstem Niveau richtig viel dazugelernt. "Es gilt noch ein bisschen schneller zu werden, Kleinigkeiten umzustellen - und dann geht es ab." Am besten bereits bei der EM in Portsmouth Ende September.

Auch Vadlau/Mähr Vierte

Wie Bontus waren auch Lara Vadlau und Lukas Mähr (470er) als Vierte an den Podestplätzen vorbeigeschrammt. Das dritte Olympia-Ticket für Österreich holten mit Rang zwölf Benjamin Bildstein/David Hussl (49er). (APA, 19.8.2023)