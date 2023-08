Zwei Tage lang traten im Laxenburger Schlosspark Österreichs beste Baumkraxler gegeneinander an. Es siegte der Kärntner Krisztian Kmety

Laxenburg – Alle Blicke sind auf die ausladende Baumkrone einer 15 Meter hohen Platane gerichtet, die sich im Laxenburger Schlosspark befindet. Im Baum ist lautes Rascheln zu hören, vereinzelt fallen Blätter zu Boden. Inmitten des Geästs ist Kevin Koppensteiner zu Gange, auf den ersten Blick ist er im dichten Laub schwer auszumachen. Rasch bahnt sich der junge Mann mithilfe eines Sicherungsseils den Weg in Richtung Boden. Er trägt einen Schutzhelm, um seine Hüften hängt allerlei Kletterausrüstung samt Seilen und Karabinerhaken.

Am Fuße des Baumes stehen zwei Schiedsrichter, wie Koppensteiner mit Helm und Schutzvisier geschützt, und stoppen die Zeit. Ein Dutzend Leute, die um den Baum versammelt stehen, feuern den Mann lautstark an.

Im Baum müssen die Kletterer mehrere Aufgaben absolvieren, dazu zählt auch das Erreichen von mehreren Glocken im Wipfel. Foto: Christian Fischer

Das Schloss Laxenburg in Niederösterreich ist im August Schauplatz eines Wettbewerbs der begabtesten Baumkletterer im Lande. Bei der österreichischen Baumklettermeisterschaft matchten sich 47 Menschen um den Meistertitel, darunter fünf Frauen. Am Ende siegte der Kärntner Krisztian Kmety nach mehreren Challenges in lichten Höhen.

Koppensteiner schaffte am Schluss keine Top-Platzierung. Der Oberösterreicher arbeitet selbstständig als Baumpfleger und ist damit kein Einzelfall, ganz im Gegenteil. Die Meisterschaft ist ein wahrer Versammlungsort von Baumexpertinnen und -experten: Ohne Ausnahme sind alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer beruflich in der Baumpflege tätig. Das ist wenig überraschend, befinden sich doch alle Baumkronen, die beklettert werden müssen, in schwindelerregenden Höhen.

Knifflige Aufgaben

Für die Meisterschaft ist aber nicht nur das Klettern von Bedeutung. Inmitten der Platane bewältigt Koppensteiner mehrere Aufgaben. Zwei Glocken, die innerhalb des Baumwipfels von verschiedenen Ästen herabhängen, muss der Oberösterreicher erreichen. Geschickt schwingt er sich von einem Ast zum nächsten, mit dem Ziel vor Augen. Zur letzten Glocke kommt er nur über einen sehr dünnen Ast. Der biegt sich nun unter der Last des Mannes. Doch, geschafft: Die Glocke ertönt – die Menge jubelt.

Es geht zur letzten Challenge. Ein Eimer, der rund fünf Meter über dem Boden an einem Ast hängt, ist mit kleinen Hölzern angefüllt. Koppensteiner muss diese herausholen und in einen anderen Kübel werfen, der wenige Meter weiter entfernt auf dem Boden steht – das alles immer noch im Baum und samt Kletterausrüstung. Es gelingt ihm nicht. Er seilt sich zu Boden, die Schiedsrichter notieren die Punkte. Kräftigen Applaus gibt es trotzdem.

Beim "Arbeitsklettern" müssen Holzstücke aus einem Eimer gezielt in einen anderen Behälter auf dem Boden geworfen werden. Foto: Christian Fischer

Das sogenannte Arbeitsklettern, das Koppensteiner absolviert hat, ist eine der fünf Stationen, die die Kletterer im Rahmen der Meisterschaft bestreiten. Am schwierigsten sei die "Rettung aus der Baumkrone", wie viele im Schlosspark erzählen. Dabei muss eine 80 Kilogramm schwere Puppe, die mit Seilen im Baum befestigt ist, "gerettet" werden. Der Kletterer muss die Puppe an seiner Kletterausrüstung befestigen und diese vorsichtig vom Baum abseilen. Nicht nur die Zeit, auch die Genauigkeit bei der Rettung zählt.

Rein um die Schnelligkeit geht es wiederum beim "Schnellklettern", wenn sich die Kletterer schnellstmöglich den Weg in die Spitze eines Baumes bahnen.

Bei der "Rettung aus der Baumkrone" ist viel Feingefühl gefragt. Foto: Christian Fischer

Event findet seit 2009 statt

Dass der beste Baumkletterer im Land ermittelt wird, ist recht neu. Erst seit 2009 gibt es die nationale Meisterschaft in Österreich, erzählt Mitveranstalterin Mariella Smith. "Es kommen aber auch einige Kletterer aus anderen Ländern zu unserem Bewerb. Elf Nationen nehmen an unserer Meisterschaft teil", betont Smith. International existiert schon länger die Weltmeisterschaft im Baumklettern. Sie fand heuer im US-Bundesstaat New Mexico statt.

Währenddessen geht es auch für Koppensteiners Mitbewerber Matthias Hammer ans Eingemachte. Er muss beim Schnellklettern rasch einen Baum erklimmen. Sein Gegner ist die Eiche, die im Schlosspark in die Höhe ragt. Unten am Stammanfang sind vier kleine Aufstiegshilfen befestigt, der restliche Baum ist bis auf eine weitere Glocke im Wipfel und die Sicherungsseile am Stamm unberührt.

Hammer muss mit bloßen Händen und Füßen klettern. Und das tut er binnen 20 Sekunden. Die Eiche ist nur etwas kleiner als die Platane, von der Koppensteiner zuvor abgestiegen ist.

Auch die Kleinsten durften erste Übungsversuche starten. Christian Fischer

"Teil unserer Community"

"Der Wettbewerb ist fixer Bestandteil unserer Community", erzählt Hammer dem STANDARD. Seit 1996 klettert er beruflich, zunächst als Industriekletterer. So war er etwa an der Befestigung des Bank-Austria-Logos am Wiener Donauturm beteiligt. Nebenbei ist der Niederösterreicher auch als Höhenretter beschäftigt. Für ihn stehe der Spaß im Vordergrund, die Meisterschaft sei ein guter Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, habe aber auch praktischen Nutzen, sagt er. Die Teilnahme daran kann als Fortbildung angerechnet werden, die jeder Baumpfleger regelmäßig absolvieren muss.

Für Koppensteiner wiederum ist mit seinem Beruf ein kleiner Traum wahr geworden. Als Kind ist er oft auf Bäume gestiegen, und als Jugendlicher hat er gerne mit der Motorsäge an Bäumen gearbeitet. Einen Baum, den er nicht beklettern kann, gibt es für ihn nicht. "Außer vielleicht die Chilenische Andentanne, diese hat sehr scharfe Blätter", lacht Koppensteiner, "aber die wächst nicht bei uns." (Max Stepan, 20.8.2023)