Femke Bols schmerzhafter Moment. Die Ziellinie war da noch einige Meter entfernt. REUTERS/MARTON MONUS

Budapest – Der erste Tag der Leichtathletik-WM in Budapest brachte gleich zwei hochspannende Lauf-Entscheidungen – jeweils mit einem äußerst unglücklichen Ende für die Niederlande. Beim Kugelstoßen der Männer wurde Ryan Crouser seiner Favoritenrolle gerecht.

Gudaf Tsegay krönte sich in einem spektakulären Rennen zur Weltmeisterin über 10.000 m. Die Weltjahresbeste führte in 31:27,18 Minuten einen äthiopischen Dreifachsieg vor Titelverteidigerin und Weltrekordlerin Letesenbet Gidey (31:28,16) und Ejgayehu Taye (31:28,31) an.

Olympiasiegerin Sifan Hassan (Niederlande) lag auf der Zielgeraden noch auf Goldkurs, stürzte im engen Zweikampf mit Tsegay jedoch rund 30 Meter vor dem Ziel und wurde schließlich Elfte (31:53,35).

Bis zur Schlussrunde hatten die Favoritinnen eng beisammen gelegen. Dann setzte sich Hassan, die in Ungarns Hauptstadt das Triple über 10.000, 5000 und 1500 m angepeilt hatte und am Vormittag noch den Vorlauf über die kürzeste Distanz absolviert hatte, an die Spitze. Auf den letzten Metern geriet die 30-Jährige jedoch ins Taumeln.

Einen Weltrekord gab es in der Mixed-Staffel durch das US-Quartett Justin Robinson, Rosey Effiong, Matthew Boling und Alexis Holmes, das die 4 x 400 m in 3:08,80 Min. gewann. Auch hier verhinderte ein Sturz einen anderen Ausgang, die Niederländerin Femke Bol kam im packenden Goldkampf wenige Meter vor der Ziellinie zu Fall und musste so noch Großbritannien und die Tschechische Republik passieren lassen.

Femke Bol wurde gerade von Alexis Holmes überholt, als sie stürzte. AP/Petr David Josek

Crouser verpasst Weltrekord knapp

Weltrekordhalter Ryan Crouser (USA) hat bei der Leichtathletik-WM das nächste Kugel-Gold abgeräumt - dabei hatte sich der zweimalige Olympiasieger und Titelverteidiger erst kurz vor dem Flug nach Budapest zwei Blutgerinnsel aus dem Unterschenkel entfernen lassen müssen. Dennoch war Crouser mit 23,51 m nicht zu schlagen, nie stieß ein Athlet weiter bei Weltmeisterschaften. Der 30-Jährige blieb damit nur fünf Zentimeter unter seinem Weltrekord, sank hinterher auf die Knie und streckte beide Arme gen Himmel.

Silber sicherte sich überraschend der Italiener Leonardo Fabbri mit neuer persönlicher Bestleistung von 22,34 m, Bronze ging an Ex-Weltmeister Joe Kovacs (22,12/USA).

Prognose: Die Kugel fliegt weit. AP/Ashley Landis

"Die letzten 20 Tage gehörten zu den frustrierendsten und stressigsten meines Lebens", hatte Crouser am Freitag in den Sozialen Medien geschrieben. Demnach habe er plötzlich Schmerzen im Bein verspürt, bei einer Ultraschall-Untersuchung seien dann die "relativ kleinen Blutgerinnsel" festgestellt worden. Um kein medizinisches Risiko einzugehen, nahm Crouser Blutverdünner ein. (sid, red, 19.8.2023)