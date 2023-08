Beim Frequency-Festival kontrollierte die Finanzpolizei das Personal. APA/FLORIAN WIESER

St. Pölten – Beim Frequency-Musikfestival in St. Pölten hat die Finanzpolizei am Samstag Kontrollen des Sicherheits- und Lieferpersonals durchgeführt. Dabei sollen mehrere Mitarbeiter beim Eintreffen der Beamten geflüchtet sein, wie das Finanzministerium in einer Aussendung mitteilte.

"Schon bei Eintreffen der Beamten machten sich dutzende Security-Mitarbeiter und Essenslieferanten aus dem Staub. Sie wurden offenbar durch eine SMS-Nachrichten vor den Kontrollen gewarnt", hieß es. Mehr als 50 Personen sollen sich der Kontrolle so entzogen haben. Vorübergehend sei es fraglich gewesen, ob der sogenannte Nightpark, in dem Musik-Acts in einem Indoorbereich des Veranstaltungszentrums auftraten, überhaupt öffnen könne. "Die geflohenen Mitarbeiter der Security-Firmen fehlten und der zuständige Subunternehmer konnte seit mindestens zwei Stunden seine Positionen nicht mehr besetzen", teilte das Ministerium mit.

"Wir kontrollieren laufend Großevents und die Ergebnisse der letzten Monate sind niederschmetternd", wurde Wilfried Lehner, Leiter der Finanzpolizei, zitiert. Veranstalter würden häufig nicht davor zurückscheuen, "Personen ohne Beschäftigungs- und Aufenthaltsbewilligung zu beschäftigen". "Die eigentlich vorgeschriebenen Sicherheitsüberprüfungen der Dienstnehmer werden durch diese Subunternehmen praktisch nie eingehalten. Sicherheitsfragen sind bei Großveranstaltungen nicht auf die leichte Schulter zu nehmen."

Es seien 214 Personen kontrolliert worden, dabei kam es zu 66 Anzeigen nach dem Sozialversicherungsgesetz. 48 Betroffene entfallen nach Angaben des Finanzministeriums auf zwei Unternehmen. Weitere Ermittlungen seien im Laufen. (APA, luza, 20.8.2023)