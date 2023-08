Vor einigen Jahren war alles irgendwie noch einfacher. Wer Filme und Serien aus dem Internet streamen wollte, legte sich einfach ein Netflix-Konto zu, der Name des Unternehmens stand geradezu synonym für entsprechende Dienste.

In den vergangen Jahren hat sich die Situation aber nachhaltig geändert, und so steht mittlerweil ein buntes Potpourri an unterschiedlichen Streaming-Diensten zur Wahl – und für Interessenten ergibt sich die Frage, in welches davon sie einen monatlichen Abobetrag investieren wollen.

Reihung

Ein Blick auf die aktuellen Zahlen von JustWatch zeigt dabei: Netflix kann den zeitlichen Vorsprung für sich nutzen und bleibt bis dato die Nummer 1 unter den in Österreich verwendeten Streaming-Diensten. So dominant wie in früheren Jahren ist man dabei allerdings nicht mehr.

Die aktuellen Streaming-Marktanteile in Österreich JustWatch

Mit einem aktuellen Marktanteil von 33 Prozent liegt Netflix nur knapp vor Amazons Prime Video, das es auf 31 Prozent schafft. Nun ist Prime Video allerdings ein Sonderfall, da viele das Abo schlicht zu ihrem restlichen Prime-Konto dazu bekommen, die Zahlen also nicht ganz vergleichbar sind. Doch auch die restliche Konkurrent schläft nicht. So kommt etwa Disney+ im zweiten Quartal 2023 bereits auf 21 Prozent Marktanteil – Tendenz steigend.

Reste

Die restlichen Dienste sind hingegen weit abgeschlagen: So kommen sowohl Apple TV+ als auch das noch recht neue Paramount+ auf vier Prozent Marktanteil. SkyX muss sich hingegen mit nur mehr zwei Prozent zufriedengeben, was im Vergleich zum Jahresanfang den Verlust eines Prozentpunktes bedeutet.

SkyX ist der Verlierer der aktuellen Entwicklung JustWatch

Langfristig könnte es für Sky am heimischen Markt noch schwerer werden. So profitiert man derzeit nicht zuletzt von den Inhalten des Pay-TV-Senders HBO. Dieser hat mittlerweile aber einen eigenen Streamingdienst namens Max, der in Österreich wegen bis 2025 laufender Verträge mit Sky derzeit noch nicht verfügbar ist. (red, 20.8.2023)