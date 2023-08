Der früheren Casinos-Managerin werden fünf falsche Aussagen zur Last gelegt. Es geht vor allem um die Vorstandsbestellung in der Casag im Frühjahr 2019

Wenn ab 13. Oktober im Großen Schwurgerichtssaal des Straflandesgerichts Wien die Causa Falschaussage verhandelt wird, dann wird wohl als Erstes der Name Bettina Glatz-Kremsner fallen. Zwar ist in der Sache auch der frühere Bundeskanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz angeklagt, doch seine einstige Stellvertreterin Glatz-Kremsner wird im Strafantrag als Erste genannt.

Ihr werden auch die meisten Vorwürfe gemacht. Sie soll in fünf Fällen falsch ausgesagt haben und – anders als Kurz und sein früherer Kabinettschef Bernhard Bonelli – nicht nur vor dem Ibiza-U-Ausschuss, sondern auch als Zeugin im Casinos-Verfahren der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) falsch ausgesagt haben. Und die WKStA misst ihr eine bedeutende Rolle zu: Sie sei aufgrund ihrer hohen Positionen in der Regierungspartei ÖVP einerseits und in der Casinos Austria AG (Casag) andererseits eine "essenzielle Zeugin".

Bettina Glatz-Kremsner und Sebastian Kurz beim Bundesparteitag der ÖVP im Juli 2017. APA/HANS PUNZ

In der Causa geht es ja um die Vorstandsbestellung der Casag im März 2019. Damals stieg die langjährige Casinos-Managerin Glatz-Kremsner zur Chefin auf, der frühere FPÖ-Politiker Peter Sidlo wurde Finanzvorstand. Hinter Sidlos Bestellung vermutet die WKStA einen Deal zwischen der FPÖ und dem Glücksspielkonzern Novomatic, der damals Miteigentümer der Casag war. Die Betroffenen bestreiten das, und es gilt die Unschuldsvermutung.

"Unterstützung sehr gerne"

Vor den Ermittlern soll Glatz-Kremsner am 29. Juni 2020 fälschlicherweise ausgesagt haben, dass sie rund um die Casag-Bestellung einerseits keine Wahrnehmung zu einem "politischen Hintergrund" von Sidlos Bestellung, andererseits keine Signale aus der Regierung erhalten habe, dass ihre eigene Bewerbung unterstützt werde. Zudem habe sie ausgesagt, nie mit dem damaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache über Sidlos Bestellung kommuniziert oder diese sogar aktiv unterstützt zu haben. Dem steht allerdings eine SMS von Glatz-Kremsner an Strache gegenüber, in der sie diesem zum Thema Sidlo versichert: "Unterstützung sehr gerne und aus Überzeugung."

Außerdem habe Glatz-Kremsner "tatsachenwidrig" angegeben, nicht von einem Termin zwischen dem damaligen Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP), Novomatic-Gründer Johann Graf und Novomatic-CEO Harald Neumann gewusst zu haben. Auch das ist laut WKStA falsch, wie die Staatsanwälte mit Chats und Kalendereinträgen belegen wollen. So habe sie mit Thomas Schmid, damals Generalsekretär im Finanzministerium, über diesen Termin gesprochen.

Der fünfte Vorwurf betrifft den Streit zwischen den damaligen Casag-Eigentümern – also Sazka, Republik und Novomatic –, der in der Casag-Hauptversammlung im Juni 2018 zu eskalieren drohte. Glatz-Kremsner sagte den Ermittlern, der Eigentümerstreit finde auf einer Ebene statt, mit der der Vorstand nichts zu tun habe. Tatsächlich habe sie sich jedoch aktiv eingebracht.

"Großes Eigeninteresse"

Glatz-Kremsner hatte laut WKStA ein "großes Eigeninteresse" an der Bestellung Sidlos wegen ihrer Bewerbung als Casag-Chefin. Eigentlich wollte Kurz die Managerin als Finanzministerin gewinnen, diesen Job sagte sie aber ab. Sie blieb bis Mai 2022 Casag-Chefin.

"Meine Mandantin ist sehr zuversichtlich, dass sie ihren Standpunkt gegenüber dem Gericht umfassend darlegen wird können, und sie geht von einem positiven Verfahrensausgang aus", sagte ihr Verteidiger Lukas Kollmann.

Noch kurz zum Drittangeklagten Bonelli. Beim früheren Kabinettschef von Sebastian Kurz geht es um ähnliche Vorwürfe wie gegen Kurz selbst: also um die Personalentscheidungen bei der Staatsholding Öbag. Zudem wird ihm seine Aussage zu wichtigen Postenbesetzungen im Finanzministerium vorgeworfen. So soll er die Nachfolge von Generalsekretär und Kabinettschef Schmid im Finanzministerium mitorganisiert haben. Im U-Ausschuss sagte er aus, "leider nicht zu wissen", wie das damals gelaufen sei. (Renate Graber, Fabian Schmid, 20.8.2023)