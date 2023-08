Der Mann wurde angezeigt. EPA / Andrej Cukic

St. Kanzian – Ein deutscher Badegast ist in einem Strandbad am Klopeinersee in Kärnten am Samstag nach dem Verbotsgesetz angezeigt worden: Der Deutsche hat am rechten Wadenbein SS-Runen tätowiert und trug sie offen zur Schau. Zwei andere Badegäste bemerkten das und riefen die Polizei. Nach kurzer Fahndung wurde der 58-Jährige im Zentrum von Seelach nahe St. Kanzian entdeckt und zur Vernehmung mit auf den Posten genommen, hieß es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Kärnten. (APA, 20.8.2023)