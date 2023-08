Am Samstag ging das dreitägige Event in St. Pölten zu Ende. Kommerziell war es wieder ein Erfolg, programmatisch hingegen ein Tiefpunkt

Der ostdeutsche Promillerapper Finch trug früher den Nachsatz "asozial" im Namen. Acts wie er bringen das einstige Alternative-Music-Festival Frequency in die Nähe von Ballermann und Co. APA/FLORIAN WIESER

Wer wollte, fand Zeichen sonder Zahl. Zum Beispiel beim Rapper Finch. "Ich hoff, wir werden niemals nüchtern", bellte er aus den Boxen. Oder: "Jeder Bulle ist ein Hurensohn!" Jubel und Gebrüll. Oder zwischenmenschlich edel: "Die Älteren nehmen jetzt die Jüngeren an die Hand, und dann ficken wir. Ich will mit euch allen Geschlechtsverkehr, ungeschützt."

Wenn das aus dem Seitenfenster eines tiefgelegten Blechs beim GTI-Treffen tönen würde, es rundete bloß ein Bild ab. Für das am Samstag zu Ende gegangene Frequency-Festival erschien es eher ungewöhnlich. Fühlst du dich da wirklich "at home, baby?", möchte man den das Festival mit seinem Namen mittragenden Sender FM4 da fragen. Bitter auch die Bilanz von 66 Anzeigen nach der Kontrolle der Finanzpolizei. Mitarbeiter aus dem Security, Gastro- und Reinigungsbereich waren demnach nicht korrekt gemeldet.

Das Frequency hat ein Problem. Oder auch nicht, je nach Sichtweise. Der Zuspruch gibt der jährlich stattfindenden Veranstaltung recht: Es war ausverkauft. 50.000 Besucherinnen und Besucher vergnügten sich zwischen zwei Großbühnen und mehreren kleinen. So gesehen passt alles – vor allem die Rechnung des Veranstalters Barracuda Music.

Auf der anderen Seite steht die Geschichte des seit 2001 bestehenden Festivals. Das präsentierte ursprünglich jene Acts, die großzügig unter dem Schirmbegriff Alternative Music zusammengefasst wurden. Bands, die der beim ORF dafür zuständige Radiosender FM4 als Stars im Programm hatte, waren oft Headliner. Von Franz Ferdinand über Radiohead, von LCD Soundsystem bis Massive Attack, von Nick Cave zu den Black Keys. Es gelang, Qualität und Popularität zu präsentieren. Denn natürlich braucht ein Festival Zugpferde.

Rapperin Nina Chuba während eines Konzertes auf der Green Stage am Samstag bei Frequency 2023. APA/FLORIAN WIESER

Dass diese über die Jahre sehr oft dieselben waren – Stichwort: Die Ärzte –, ließe sich verkraften, wenn der Rest des Programms attraktiv wäre. Aber so wie FM4 zu einem Allerweltssender mit dazu passender Moderation wurde, ging es mit dem Frequency bergab.

Den Kehraus machte heuer Armin van Buuren, ein niederländischer Trance-DJ. Für derlei Beschallung muss man nicht zum Frequency fahren, in jeder Großraumdisco läuft derlei Musik.

Masse statt Klasse

Musik – ein großes Wort. Seit Jahren fragen sich Chronisten, ob das Publikum wegen oder trotz der Musik zum Frequency reist. Eine polemische Übertreibung, doch das Festival besitzt schon lange den Charakter eines riesigen Saufgelages, ähnlich einer Maturareise in einen Billigclub.

Drei Tage Party und Kontrollverlust sind für junge Menschen natürlich super, die Musik rückte in den Hintergrund. Wie mehrere Feldversuche über die Jahre zeigten, weiß man auf dem Campingplatz sehr oft nicht einmal den Namen des Headliners. Wie das möglich ist?

Einerseits weil es ein verständliches Bedürfnis nach Party gibt — erst Recht nach der Corona-Zwangspause, dazu muss man sich für Musik nicht interessieren. Andererseits, weil Barracuda Music als größter Veranstalter des Landes ein De-facto-Monopol innehat und in den internationalen Konzertzirkus verstrickt ist. Man nimmt, was der anbietet. Ohne erkennbare Mission abseits der kommerziellen Erfüllung. Verständlich, aber traurig.

Luftaufnahme des Festivalgeländes von Frequency 2023 am Samstag, 19. August, in St. Pölten. APA/PAUL PLUTSCH

Deshalb ist es um das heimische Konzertgeschehen selbst abseits der Festivals eher traurig bestellt: Masse statt Klasse. Sehr oft spielen interessante Acts in München, Prag, Budapest oder Italien, nicht aber in Österreich. Aktuell mitschuldig sind sicher noch die Nachwehen von Corona: Viele US-Bands holen erst einmal Termine im eigenen Land nach. Oder der Brexit, der es vielen britischen Bands massiv erschwert, in Europa auf Tour zu gehen. Da sind dann DJs mit ihrem USB-Stick einfacher zu kriegen. Oder ein Prolo-Rapper aus Deutschland.

Lido als Ausweg

Dass es ein nach einem exquisiteren Programm hungerndes Publikum gibt, zeigte der Zuspruch, den das heuer erstmals ausgetragene Lido Sounds genossen hat. Ein um Qualität bemühtes Dreitagesfest am Linzer Donauufer mit einem Publikum, das an Musik und nicht am Rausch interessiert war. Finanziell ging es sich für den Veranstalter Arcadia Live nicht aus, deshalb ist unklar, ob es weiterhin bestehen wird. Angesichts des Frequency 2023 kann man es dem an Alternative Music interessierten Publikum des Landes nur wünschen. (Karl Fluch, 20.8.2023)