Wie oft wurde an dieser und anderer Stelle schon darüber geklagt, dass Romanverfilmungen meist ganz, ganz fürchterlich scheitern. Und auch Sie haben sicher Ihre höchstpersönliche Worst-of-Liste sofort parat. Nur wenige Autorinnen oder Autoren legen bei solchen Projekten selbst Hand an und müssen sich danach nicht dafür genieren, etwa Nick Hornby. Und dann gibt es solche, die zwar ihr Okay geben, dann aber mit der Umsetzung nichts zu tun haben wollen. "Ich schreibe Krimis, keine Drehbücher", meint etwa die Schottin Val McDermid.

Spielt die Cold-Case-Ermittlerin Karen Pirie: Lauren Lyle. Foto: Amazon Prime Video

Sie gehört zu den wenigen, die Glück hatten: The Distant Echo, ihr erster Roman aus der 2003 gestarteten Serie über die Cold-Case-Ermittlerin Karen Pirie, wurde zur ersten Staffel der gleichnamigen Serie umgemodelt und ist einerseits ganz anders als das Original; und trägt dennoch eindeutig die Handschrift der "Queen of Crime". Operation gelungen, Patientin lebt – Gott sei Dank.

Kein Kunststück, sind die Produzenten der Serie doch jene, die schon Line of Duty und Bodyguard zu Hits machten. Und gleichzeitig sehr mutig, denn die erst seit wenigen Tagen 30-jährige Schottin Lauren Lyle spielt die wohl jüngste Mordermittlerin der Serienhistorie. Und zwar auf gleichzeitig uneitle, toughe und humorvolle Art und Weise. Sehr überzeugend, ein Castingvolltreffer – so wie die Entscheidung, der erst 34-jährigen Emer Kenny das Drehbuch anzuvertrauen: Die 20 Jahre alte Story ist in puncto Sprache, Frauenbild, Mindset im Hier und Jetzt angekommen.

Zweite Staffel? Kommt, allerdings frühestens Ende 2024. Originalstoff gibt es in bisher sieben Pirie-Krimis jedenfalls genug. (Gianluca Wallisch, 20.8.2023)