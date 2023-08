Liebe Leserin, lieber Leser,

die einen wollen eine Verankerung von Bargeld in der Verfassung, die anderen hätten lieber mehr Optionen beim digitalen Bezahlen. Wie es in Österreich derzeit um "Mobile Payment" – also vor allem das Bezahlen mit dem Smartphone über Services wie Apple Pay oder Google Pay – steht, haben wir uns im Detail angesehen. Dabei überrascht eine der befragten Banken mit einer unerwarteten Kehrtwende.

Wieso macht man eigentlich jahrelang Youtube-Videos, wenn man damit eine nur kleine Gruppe erreicht und kein Geld macht? Wir haben bei einem Youtuber nachgefragt. Außerdem widmen wir uns der ersten – sehr turbulenten – Woche des Vollbetriebs von Robotaxis in San Francisco und berichten über in jeder Hinsicht ärgerliche Ausfälle von Sandisk SSDs.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns. Wir wünschen eine spannende Lektüre!

Digitale Alternativen zu Österreichs Bargeldromantik

Sieben Jahre Youtube und kaum Zugriffe – warum man trotzdem weiter macht

Sandisk SSDs fallen reihenweise aus, Hersteller ignoriert kritische Fragen

Beton, Sex und Unfälle: Eine Woche Robotaxi-Vollbetrieb in San Francisco

Parder One im Test: Der Scooter, der gerne ein E-Bike wäre

Elon Musk will auf Twitter-Nachfolger X die Funktion des Blockierens abschaffen

Warum nicht alle Blockbuster-Games wie "Baldur's Gate 3" sein können

Fairbuds XL im Test: Die nachhaltigsten Kopfhörer der Welt

Ein "Call of Duty" mit Zaubertricks wird vermutlich nicht funktionieren

Linus Tech Tips verliert nach schweren Vorwürfen hunderttausende Abonnenten

Netflix ist die Nummer 1 am österreichischen Streaming-Markt – aber nur knapp

Newsletter Künstliche Intelligenz: ChatGPT wählt wohl links, ist vielleicht dümmer – und bleibt ein Rätsel

Google erinnert sich an seine Notiz-App, bringt Formatierung und Verlauf