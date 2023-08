Das Gemeinschaftsprojekt wurde in der Kategorie "Excellence in Collaboration and Partnerships" ausgezeichnet

Mehr als 100 Journalisten haben sich unter der Koordination von Forbidden Stories zum Projekt "Storykillers" zusammengetan. Erklärtes Ziel des gemeinsamen Projekts von rund 30 Medien, darunter auch der STANDARD, ist es, zum Hauptthema der im Jahr 2017 ermordeten indischen Journalistin Gauri Lankesh zu recherchieren: zu Desinformation und Onlinekampagnen. Dafür gibt es jetzt bei den renommierten Online Journalism Awards eine Auszeichnung in der Kategorie "2023 Excellence in Collaboration and Partnerships".

Beim STANDARD erschienen im Rahmen der "Storykillers"-Reihe unter anderem die Recherche "Wahlmanipulation: So mächtig ist das Geheimunternehmen 'Team Jorge'" von Frederik Obermaier, Bastian Obermayer und Fabian Schmid sowie deren Überblick "Die schockierenden Enthüllungen des Projekts 'Storykillers'". Für "Wie russisches Holz trotz Sanktionen in die EU gelangt" steuerte der STANDARD eigene Recherchen bei.

Internationale Partner

Aufgesetzt wurde das "Storykillers"-Projekt vom 2017 in Paris gegründeten Investigativnetzwerk Forbidden Stories. Journalistinnen und Journalisten können ihre Recherchen bei der Organisation sicher aufbewahren. Können sie ihre Arbeit nicht selbst fortführen, übernimmt sie Forbidden Stories und bindet dafür internationale Partner ein. Die Investigativredaktion, in deren Vorstand seit Gründung der deutsche Journalist Bastian Obermayer (der auch für den STANDARD schreibt) sitzt, finanziert sich über Spenden.

In Österreich erscheinen die Recherchen exklusiv beim STANDARD, im deutschsprachigen Raum auch beim "Spiegel", beim ZDF und bei den Medien der Schweizer Tamedia-Gruppe, also bei den vier Exklusivpartnern von Paper Trail Media, der von Bastian Obermayer und Frederik Obermaier gegründeten Recherchefirma. Mit an Bord ist auch "Die Zeit". Internationale Partner sind unter anderem die "Washington Post", der "Guardian", "El País" (Spanien), "Le Soir" (Belgien) oder "Folha" (Brasilien).

Ebenfalls in der Kategorie "2023 Excellence in Collaboration and Partnerships" bei den Online Journalism Awards ausgezeichnet wurde das Great Salt Lake Collaborative, das sich mit dem von Klimawandel und Umwelteinflüssen gefährdeten Salzsee im US-Bundesstaat Utah und seinen Auswirkungen auseinandersetzt. (red, 21.8.2023)