Bei der Definition spießt sich die offizielle Version mit jener der Betroffenen: Ist Ahmed Douma, der am Wochenende gleichzeitig mit mehr als dreißig anderen Personen frühzeitig aus einem Gefängnis in Kairo entlassen wurde, ein politischer Häftling – oder ein gefährlicher Unruhestifter, der zu Recht zehn Jahre weggesperrt wurde? In Ägypten gibt es keine politischen Häftlinge, wäre die Antwort der Behörden. Das sehen Menschenrechtsorganisationen anders, sie sprechen von zehntausenden.

Douma selbst erinnerte bei seiner Freilassung an sie: Er werde erst feiern, wenn alle draußen seien. Der fast 35-Jährige zeigte sich ungebrochen, obwohl er laut Amnesty International insgesamt vier Jahre in Isolationshaft verbrachte und gefoltert wurde. Ahmed Douma, das ist einer jener damals sehr jungen Menschen, mit deren Aufstand gegen Präsident Hosni Mubarak 2011 Menschen weltweit sympathisierten. Und wie andere seiner Mitstreiter und Mitstreiterinnen wollte er danach nicht einsehen, dass ihnen der Sturz Mubaraks, der nach dreißig Jahren an der Macht abtrat, genügen sollte: Aber dann auch noch Demokratie und Rechtsstaat zu verlangen war wohl vermessen.

Trauriger Rekord

Der 1988 geborene Douma ist insofern ein Rekordhalter, als er unter allen Präsidenten, die seit seiner Geburt Ägypten regierten, im Gefängnis saß: 2009 wurde er zum ersten Mal unter Mubarak verhaftet, damals ging es um propalästinensische Proteste. 2011 war er beim Arabischen Frühling dabei, aber schon im Jänner 2012, also vor der ersten Präsidentenwahl nach Mubaraks Sturz, wurde er im Rahmen von Protesten gegen die Armee wieder vorübergehend festgenommen.

Mohammed Morsi wurde im Mai 2012 zum Präsidenten gewählt, damals unterstützte Douma den nasseristischen Kandidaten Hamdeen Sabahi. Den Muslimbruderpräsidenten Morsi nannte Douma einen "Killer" und "Kriminellen". Er wurde wieder verhaftet und zu sechs Monaten verurteilt.

Nachdem Morsi im Juli von einer Allianz um Armeechef Abdelfattah al-Sisi gestürzt worden war, kam Douma frei: um im Dezember 2013 – also noch unter dem Übergangspräsidenten Adly Mansur, der bis zum Juni 2014 als Statthalter Sisis agierte – wieder im Gefängnis zu landen. Er hatte dagegen demonstriert, dass Zivilisten und Zivilistinnen vor Militärgerichte gestellt wurden. 2019 wurde das Urteil von 15 Jahren Haft verkündet. Sisi, mittlerweile neun Jahre im Amt – und kein Ende absehbar –, setzte ihn jetzt auf freien Fuß. (Gudrun Harrer, 20.8.2023)