19.40 REPORTAGE

Re: Franzosen gegen Amazon – Streit um den Online-Handel Um jedes Produkt innerhalb kürzester Zeit liefern zu können, baut Amazon riesige Warenlager. In Frankreich regt sich Widerstand: Amazon vernichte Arbeitsplätze im Einzelhandel und bezahle kaum Steuern im Land. Bis 20.15, Arte

20.15 KUBRICK-KLASSIKER

Die Rechnung ging nicht auf (The Killing, USA 1956, Stanley Kubrick) Der erste große Film Stanley Kubricks: Der Plan Sterling Haydens ist es, ein Wettbüro zu plündern, doch die Welt ist eine Verkettung von Zufällen, und am Ende wehen die Millionen durch die Abflughalle. Ein Verbrechen, zum Sinnbild geworden für alles menschliche Streben: Denn irgendwo steht immer ein Polizist. Bis 21.35, Arte

20.15 KUNG-FU-KOMÖDIE

Shanghai Knights (USA/GB 2003, David Dobkin) Jackie Chan, Owen Wilson und Fann Wong reisen ins 19. Jahrhundert und aus Peking nach London, um nicht weniger als die Queen, die Krone und, ja, China zu retten. Dank Köpfchen und Muskelkraft. So leicht ist das. Bis 22.35, Kabel eins

21.05INTERVIEW

ORF-Sommergespräche Zu Gast bei Susanne Schnabl ist heute FPÖ-Chef Herbert Kickl. Das Gespräch wird danach in der ZiB 2 und um 22.30 auf ORF 3 analysiert. Bis 23.20, ORF 2 und ORF 3 / Link Liveticker dazu auf derStandard.at

21.35 KRIEG UND WAHNSINN

Die durch die Hölle gehen (The Deer Hunter, USA 1978, Michael Cimino) "From now on you’re on your own", sagt Robert De Niro, als das Auto der Freunde auf der einsamen Bergstraße stehen bleibt und sich die Männer die Jagdausrüstung anlegen. Wenig später liegt der sterbende Hirsch zitternd vor ihm im Gras, die Schönheit ist gestorben, und das leise Klavierspiel geht über in das Dröhnen der Hubschrauber in Vietnam. Am Anfang steht eine Hochzeit, am Ende ein Begräbnis, bei dem die Heimgekehrten God Bless America singen. Dazwischen liegen Krieg, Wahnsinn und russisches Roulette. Bis 0.35, Arte

Tom Hanks und Meryl Streep nehmen sich in "Die Verlegerin" die brisanten "Pentagon Papers" vor – 23.25 Uhr in ORF 2. Foto: ORF/Universal

23.25 POLITIK UND MEDIEN

Die Verlegerin (The Post, USA/GB 2017, Steven Spielberg) Nach dem Tod ihres Mannes wird Katharine "Kay" Graham (Meryl Streep) Chefin der renommierten Washington Post. Als die "Pentagon Papers" auf ihrem Schreibtisch landen, muss sie entscheiden, ob diese veröffentlicht und damit die jahrelangen Falschinformationen der US-Regierung über den Vietnamkrieg enthüllt werden sollen. Steven Spielbergs vom Glauben an das Gute getragene Drama über das Verhältnis von Politik und Presse. Bis 1.15, ORF 2

23.55 FESCHAK

American Gigolo (USA 1979, Paul Schrader) Ein schlangenhafter Richard Gere, zugleich verletzlicher Verführer, präsentiert sich im gleichnamigen Film als "Mann für gewisse Stunden", der immer tiefer in kriminelle Machenschaften gerät. Paul Schraders Paraphrase auf Bressons Erzählungen von Schuld und Sühne. Bis 1.45, NDR