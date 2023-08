Er ist der stärkste Österreicher. Am Montagabend geht Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger bei der Leichtathletik-WM in Budapest auf seinen vierten Podestplatz bei einem Großevent los. Doch es geht ihm um mehr als Medaillen

Diskus

Dreimal hat Weißhaidinger bei Großevents schon zugeschlagen und jeweils Bronze geholt. Dabei soll es nicht bleiben. REUTERS

Der erste Wunsch liegt auf der Hand. Lukas Weißhaidinger aus Taufkirchen an der Pram strebt bei der Leichtathletik-WM in Budapest eine Diskusmedaille an. Am Montag um 20.30 Uhr steigt das Finale, das Weißhaidinger als Fünfter der Qualifikation souverän erreichte. Da gab sich die Scheibe beim zweiten der drei Würfe nach 65,61 Metern der Gravitation geschlagen. Die Favoriten lagen eng beisammen, der schwedische Olympiasieger Daniel Stahl legte vor (66,25), dahinter folgten der litauische Europameister Mykolas Alekna (66,04), der slowenische Weltmeister Kristjan Cseh (65,95) und der Jamaikaner Traves Smikle (65,71).

Im Finale scheint viel möglich. Weißhaidinger will "eine Spur mehr Leichtigkeit" haben, "ein Schäuflein drauflegen". Es geht um seine vierte Medaille bei einem Großevent. Der mittlerweile 31-jährige Innviertler war bei den Olympischen Spielen 2016 als Sechster in die Weltspitze vorgestoßen, mit drei Bronzemedaillen – bei der EM 2018 (Berlin), der WM 2019 (Doha) und den Olympischen Spielen 2021 (Tokio) – hat er sich dort etabliert. An Tokio will Weißhaidinger nach enttäuschenden Resultaten 2022 (WM-10.) und 2023 (EM-9.) nun anknüpfen.

Mit 31 ist Weißhaidinger, der dank Höglers ausgeklügelter Trainingspläne von argen Verletzungen bis dato verschont blieb, im allerbesten Wettkampfalter. Stahl und Smikle etwa sind 1992er-Jahrgangs-Kollegen. Doch die Jugend strebt nach, vor allem in Gestalt von Cseh, der erst 24, und Alekna, der sogar erst 20 Jahre alt ist. Und Weißhaidinger macht sich nichts vor, ihm ist klar, dass er nicht ewig werfen wird. Die Olympischen Spiele 2024 in Paris sind ein relativ nahes, realistisches Ziel, jene 2028 in Los Angeles sind nicht nur räumlich ziemlich weit entfernt.

Begeisterung?

Umso wichtiger ist es ihm, mehr zu bewegen als bloß eine Scheibe, die zwei Kilogramm wiegt und einen Durchmesser von circa 22 Zentimetern hat. Das ist der zweite Wunsch. "Es braucht in Österreich mehr Begeisterung für den Sommersport", sagt Weißhaidinger dem STANDARD. "Nicht nur für Fußball und die Formel 1, sondern auch für die olympischen Disziplinen." Woran es liegen mag, dass diese Begeisterung nicht und nicht aufkommen will? Weißhaidinger will es nicht der Politik in die Schuhe schieben, obwohl offensichtlich ist, dass der Sport auf Bundes- wie auf Länderebene seit Jahrzehnten ein Anhängsel ist und dass sich kaum Parteien oder auch nur Personen finden, die sich um ihn reißen. "Das kann ich nicht ändern", sagt Weißhaidinger. "Ich kann nur versuchen, dass ich selbst etwas verändere."

Ein Schritt in diese Richtung soll das Obereder-Leichtathletik-Meeting sein. Es wird am 3. September, also am ersten Sonntag nach der WM, auf dem Sportplatz von Weißhaidingers Heimatort Taufkirchen aus der, nun ja, Taufe gehoben. Auf dem Programm steht am Vormittag der "Lucky-Luki-Kindercup", am Nachmittag gibt es ein Meeting nicht nur mit Diskuswurf, sondern auch mit Hochsprung und Speerwurf der Frauen. Schließlich ist Österreichs beste Speerwerferin Vicky Hudson eine Trainingskollegin Weißhaidingers.

Dieser kündigt beim "Meeting dahoam" vor allem "ein großes Volksfest mit Würstel, Schnitzel und Bier an". Denn Schnitzel und Sport, sagt Weißhaidinger, müssen einander nicht ausschließen, ganz im Gegenteil. "Den Leuten muss etwas geboten werden." Natürlich ist nicht auszuschließen, dass sich dann auch die hohe Politik blicken lässt – ein Erfolg in Budapest würde die Chancen nicht mindern. So oder so freut sich Weißhaidinger auf sein Heimevent. "Ich kann und will meine Wurzeln nicht leugnen. Und irgendwann wird es ja auch wieder zurückgehen."

Begeisterung!

Um Österreichs Leichtathletik insgesamt muss einem nicht bange sein, wie zuletzt einige tolle internationale Ergebnisse im Nachwuchsbereich zeigten. Und in Budapest ist Weißhaidinger auch nicht allein auf weiter Flur. Während zwar Sprinter Markus Fuchs (10,43) über Rang 46 nicht hinauskam, verbesserte Raphael Pallitsch seine 1500-m-Bestzeit auf starke 3:36,47 Minuten und freute sich über Rang 26. Und Susanne Gogl-Walli löste über 400 Meter in ausgezeichneten 51,00 Sekunden souverän das Ticket fürs Semifinale am Montag. (Fritz Neumann, 21.8.2023)