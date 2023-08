Hier die Medien-News vom Wochenende:

Klage: Prozess ORF-Managerin vs. ORF geht in nächste Runde Eine Managerin klagte das Medienunternehmen, weil sie sich nach sexueller Belästigung an einen inadäquaten Arbeitsplatz abgeschoben sieht

Am Montag geht der Prozess zwischen einer ORF-Managerin und dem ORF in die nächste Runde. imago images/SEPA.Media

Krimiserie "Karen Pirie" auf Amazon Prime: Schottisches Erfolgsrezept Die erst seit wenigen Tagen 30-jährige Schottin Lauren Lyle spielt die wohl jüngste Mordermittlerin der Serienhistorie

Gefühlsdramen im Sommerparadies: "Eine perfekte Geschichte" bei Netflix Kann eine Liebesbeziehung zwischen einer Reichen und einem Armen funktionieren? Die Serie "Eine perfekte Geschichte" in Netflix gibt Aufschluss

Motorrad: ServusTV überträgt MotoGP bis 2026 TV-Partnerschaft mit Vermarktungsgesellschaft Dorna um drei Jahre verlängert

Switchlist: "Am goldenen See", "Zeit der Unschuld", "Die Hexen von Eastwick": TV-Tipps für Sonntag

Die Etat-Redaktion wünscht noch einen erholsamen Sonntag und spannende Lektüre!