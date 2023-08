Der Moment, der die WM entschied: Olga Carmonas (li.) Schuss schlägt ein. Für Aufsehen sorgte später der Kuss, den Verbandspräsident Luis Rubiales Jennifer Hermoso aufzwang. REUTERS/CARL RECINE

Man kann durchaus mit einer besseren Ausgangslage in eine Weltmeisterschaft starten als Spanien. 15 Topspielerinnen hatten vor knapp einem Jahr gegen Trainer Jorge Vilda revoltiert und geklagt, die Situation beeinträchtige ihre Gesundheit und ihren emotionalen Zustand "erheblich". Nur drei von ihnen waren für die WM in den Kader zurückgekehrt, zahlreiche Kickerinnen scheinen dem Trainer nach wie vor wenig Sympathien entgegenzubringen. Mehr als ein Jahr nach ihrem Kreuzbandriss hat Weltfußballerin Alexia Putellas noch nicht zu ihrer einstigen Überform zurückgefunden, sie kam auch während des Turniers nicht zurück.

Nun ja: Spanien ist Weltmeister. Ein gut platzierter Schuss von Olga Carmona in der 29. Minute reichte im Finale gegen England zum erstmaligen Triumph, die Siegerinnen kamen dem 2:0 deutlich näher als die Engländerinnen dem Ausgleich. "Wir waren unaufhaltsam. Wir wussten, dass wir es schaffen würden", sagte die Torschützin.

Überlegene Spanierinnen

Die "Lionesses" konnten in einem sehenswerten Endspiel vor 75.784 Fans nur streckenweise mithalten, den Siegtreffer schoss Spaniens Kapitänin höchstselbst. Carmona hinterlief auf dem linken Flügel Mariona Caldentey, wurde von dieser ideal eingesetzt und traf genau ins lange Eck.

Im Rückstand wirkte England desorientiert, die letzte Viertelstunde der ersten Halbzeit gehörte nur mehr Spanien. Salma Paralluelo, im Viertel- und Halbfinale jeweils als Joker Matchwinnerin und im Finale anstelle von Putellas als Stürmerin aufgeboten, traf mit dem Pausenpfiff die Außenstange. Ein Doppeltausch zur Pause brachte insbesondere in Person von Chloe Kelly wieder englische Gefahr, doch die besseren Chancen hatte weiterhin Spanien. Die allerbeste vergab Jennifer Hermoso. Der 33-Jährigen wurde nach VAR-Studium ein Elfmeter serviert, Keira Walsh hatte im Strafraum die Hand zu prominent abgespreizt. Hermoso trat an: halbhoch, halbstark, halbrechts, vollhaltbar. Earps fing den Ball entspannt (70.).

Wegen der VAR-Untersuchung und zweier längerer Verletzungspausen bekamen die Europameisterinnen von der Insel 14 Minuten Nachspielzeit für den Ausgleich, mit dem Mute der Verzweiflung und Innenverteidigerin Millie Bright als Brecherin wurde die kompromisslos geführte Partie noch einmal hitzig – ein wirklich gefährlicher Abschluss war den Engländerinnen aber nicht mehr vergönnt, nachdem Ona Batlle auf der anderen Seite noch eine Großchance vergeben hatte (92.).

Vildas Stolz

"Ich bin wahnsinnig stolz auf dieses Team. Wir haben gezeigt, dass wir auch kämpfen können, leidensfähig sind", sagte der umstrittene Trainer Vilda. "Das ist das schönste Gefühl meines Lebens. Wir haben den Fußball gespielt, den wir wollten, aber ich glaube, wir sind uns immer noch nicht bewusst, was wir erreicht haben", sagte Hermoso.

Da Spaniens Kickerinnen in der jüngsten Vergangenheit sämtliche Nachwuchsturniere gewannen, könnte am Sonntag in Sydney eine längere Dominanzphase begonnen haben – zumal der A-Mannschaft nach der Rebellion zentrale Stützen wie die einstige Abwehrchefin Mapi Leon fehlten.

Skandal bei der Siegerinnenehrung

Der Mann, der Vilda in Krisenzeiten die Stange gehalten hatte, sorgte bei der Siegerinnenehrung abermals für Aufsehen. Spaniens Verbandspräsident Luis Rubiales jubelte übereifrig mit, busselte seine Spielerinnen bei der Medaillenübergabe intensiv ab, hob sie hoch – und drückte Hermoso sogar einen Kuss auf den Mund. In Social Media reagierten spanische Fußballfans entrüstet, die Spielerin selbst sagte wenig später während einer Instagram-Liveaufnahme aus der Kabine: "Was soll ich tun? Es hat mir nicht gefallen."

Anders als Katars Emir bei der Männer-WM hielt sich Spaniens Königin Letizia bei der Pokalübergabe dezent im Hintergrund. Sie leistete beinahe Widerstand, als Fifa-Präsident Gianni Infantino sie zur Überreichung des Pokals in die Mitte der Spielerinnen drängte.

Die Turnierauszeichnungen waren fest in den Händen der Finalistinnen: Spaniens Mittelfeldmotor Aitana Bonmati wurde zur besten Spielerin gewählt, Englands Earps als beste Torfrau ausgezeichnet und die 19-jährige Paralluelo zur besten Nachwuchsspielerin gekrönt. (Martin Schauhuber, 20.8.2023)