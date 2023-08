Läuft nicht für die Blues. AFP/JUSTIN TALLIS

London - Der FC Chelsea mit Neo-Trainer Mauricio Pochettino muss weiter auf den ersten Sieg in der englischen Fußball-Premier-League warten. Eine Woche nach dem Remis gegen Liverpool unterlagen die "Blues" am Sonntag in der zweiten Runde auswärts bei West Ham United trotz 23-minütiger Überzahl mit 1:3. Zuvor fertigte Aston Villa Everton im eigenen Stadion mit 4:0 ab.

Ein Kopfballtor von Nayef Aguerd (7.), ein Treffer von Michail Antonio nach der Pause (53.) und ein später Elfmeter von Lucas Paqueta (95.) sicherten West Ham den Sieg. Chelsea gelang durch Carney Chukwuemeka in der 28. Minute lediglich der zwischenzeitliche Ausgleich. West Hams Torschütze Aguerd sah Mitte der zweiten Hälfte die Gelb-Rote Karte (67.). (APA, 20.8.2023)