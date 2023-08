Bis auf einen erlitten alle Fahrzeuginsassen nach einem Unfall bei Schladming am Sonntag tödliche Verletzungen. IMAGO/Panthermedia

Schladming – Drei Tote hat am Sonntagabend ein schwerer Verkehrsunfall bei Schladming gefordert. Ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Liezen fuhr laut Polizeiangaben gegen 22.40 Uhr mit seinem Geländewagen auf der Gemeindestraße Janerweg von Rohrmoos Untertal kommend in Richtung Fastenberg/Planai. Im Fahrzeug befanden sich drei weitere Männer (21, 23 und 25 Jahre). Aus noch ungeklärter Ursache kam der Lenker von der Straße ab und stürzte über einen felsendurchsetzten Abhang in ein Waldstück.

Lediglich der 25-jährige Beifahrer auf der Rückbank konnte sich aus dem Fahrzeug befreien und die Rettungskräfte verständigen. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Alle anderen Fahrzeuginsassen wurden im Wrack eingeklemmt, sie hatten tödliche Verletzungen erlitten. (APA, 21.8.2023)