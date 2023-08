Peter Kostelka (SPÖ) und Ingrid Korosec (ÖVP) vertreten die Senioren gegenüber der Regierung. Für die Pensionserhöhung soll es mehr Geld geben als vom Gesetz vorgesehen. APA/FLORIAN WIESER

Die Regelung sieht keine Extratouren vor: Geht es nach dem Gesetz, dann sollen die Pensionen alljährlich an die Inflationsrate angepasst werden, nicht mehr und nicht weniger. Für 2024 ist die Teuerung im Bemessungszeitraum von August 2022 bis Juli 2023 maßgeblich. Daraus ergibt sich ein Plus von 9,7 Prozent.

Doch die Pensionistenverbände tun das, was Interessenvertreter üblicherweise tun: Sie fordern mehr für ihre Klientel. Weil die Pensionsanpassungen in den vergangenen beiden Jahren den steigenden Inflationsraten hinterhergehinkt seien, hätten die Seniorinnen und Senioren die Abgeltung der Teuerung – so das Wording – vorfinanziert. Es sei nur fair, wenn der Staat dies ausgleiche, fordern die beiden Seniorenrat-Wortführer Peter Kostelka (SPÖ) und Ingrid Korosec (ÖVP).

Im Gespräch mit dem Ö1-"Morgenjournal" präzisierte Kostelka: Er gestehe der Regierung zu, mit der Erhöhung der Ausgleichszulage die Bezüge der Mindestpensionisten an die Preissteigerungen angeglichen zu haben. Aber das gelte nicht für die jene, die im Monat auf 1.400 bis 1.700 Euro kommen. Hier gelte es nachzubessern, Kostelka denkt an eine Einmalzahlung.

Monatspension verlor um 24 Euro

Argumentationshilfe bietet eine Untersuchung des der Arbeiterkammer nahestehenden Momentum-Instituts. Demnach könne die Erhöhung von 9,7 Prozent den bereits eingetretenen Wertverlust bei den Ruhensbezügen nicht ausgleichen. Dieser sei zwischen Jänner 2020 und Juni dieses Jahres bei durchschnittlich 7,9 Prozent gelegen.

Die konkrete Rechnung: Wer im Jänner 2020 eine durchschnittliche Pension von monatlich 1.631 Euro bezogen habe, habe sich im Juni 2023 nur noch Waren im Wert von 1.502 Euro von seiner Pension kaufen können, erklärt das Momentum-Institut. Einmalzahlungen würden zwar kurzfristig helfen, würden aber schnell verpuffen, meint Ökonom Alexander Huber. Selbst nach der für 2024 geplanten Erhöhung von 9,7 Prozent liegen die durchschnittlichen Pensionen laut Prognose weiterhin 24 Euro pro Monat unter dem Kaufkraftniveau von 2020.

Hohe Kosten erwartet

Anzumerken ist aber: Die Regierung hatte zusätzlich Antiteuerungspakete geschnürt, die auch Pensionistinnen und Pensionisten zugute kamen. Überdies stehen den Forderungen hohe Kosten gegenüber. Laut Finanzministerium würde bereits die Erhöhung um 9,7 Prozent für alle inklusive Beamtenpensionen rund sechs Milliarden Euro kosten. Die ÖVP überlegt deshalb eher, dass es für besonders hohe Pensionen weniger als den gesetzlichen Wert geben könnte.

Tatsache ist ebenfalls, dass die Prognose der offiziellen Alterssicherungskommission wegen der demografischen Entwicklung ohnehin einen starken Anstieg der staatlichen Kosten für die Altersversorgung voraussagt. Auch Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) bremst deshalb: Er spricht von einer hohen Belastung für das Budget.

Entwertetes Pensionskonto

Christine Mayrhuber vom Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) wies im "Morgenjournal" darauf hin, dass sich schwer alle Pensionen in so unterschiedlichen Höhen über einen Kamm scheren ließen. Überdies gäben Menschen im Ruhestand einen größeren Anteil für Konsum aus, etwa Nahrungsmittel und Gesundheitspflege. Es wäre deshalb sinnvoll, eine speziellere Methode für die Berechnung der Inflation für Seniorenhaushalte zu finden.

Während sich die Expertin in Sachen Pensionserhöhung nicht festlegt, äußert sie Verständnis für eine weitere Forderung des Seniorenrats. Dabei geht es um die Bewertung der auf dem Pensionskonto gutgeschriebenen Beiträge künftiger Pensionistinnen und Pensionisten. Diese Gutschriften werden sogar erst mit einem Verzug von zwei Jahren an die Inflation angepasst, erläutert Mayrhuber: Hier sei eine zeitgerechtere Aufwertung sinnvoll. (Gerald John, APA, 21.8.2023)