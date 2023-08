Das Boot war vor der Küste der Mittelmeerinsel in Seenot geraten. 61 Männer, sechs Frauen und 19 Kinder wurden an Land gebracht

Nikosia – Vor Zypern sind am Sonntag 86 Menschen aus dem Mittelmeer gerettet worden. Wie die zypriotischen Behörden mitteilten, befanden sich die Migranten an Bord eines Bootes, das vor der Südostküste der Mittelmeerinsel in Seenot geraten war. Bei der Rettungsaktion seien 61 Männer, sechs Frauen und 19 Kinder sicher an Land gebracht worden. Sie sollten in ein Aufnahmezentrum in einem Vorort der Hauptstadt Nikosia gebracht werden.

Zur Nationalität der Migrantinnen und Migranten oder dem Abfahrtsort des Bootes machten die Behörden keine Angaben. Die Zahl der per Boot in dem EU-Mitgliedsland ankommenden Menschen stieg laut den zypriotischen Behörden im Jahr 2023 deutlich an. So sei in den ersten fünf Monaten des Jahres ein Anstieg von 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnet worden. (APA, 21.8.2023)