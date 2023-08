British Columbia Zehntausende sollen sich vor Bränden in Kanada in Sicherheit bringen

Wegen der Waldbrände in Westkanada sind tausende weitere Menschen dazu aufgerufen worden, sich in Sicherheit zu bringen. In der Provinz British Columbia war am Freitag der Notstand ausgerufen worden. Besonders betroffen ist die Gegend um die Stadt Kelowna