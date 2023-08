Am 16. August 2001 brannten die Sofiensäle in Wien-Landstraße größtenteils ab. In der Folge wurde die Bauruine für beinahe ein Jahrzehnt dem Verfall preisgegeben. Robert Newald hat am Tag nach dem Brand die Zerstörung mit seiner Kamera dokumentiert. (ugc, 21.8.2023)

Robert Newald

Robert Newald

Robert Newald

Robert Newald

Robert Newald