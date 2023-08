Der Baustellen-Sommer der Wiener Linien geht teilweise in den Endspurt – entlang mancher Linien wird bis in den Herbst hinein gearbeitet.



Zunächst erfreuliche Nachrichten für Fahrgäste der Straßenbahnlinien 10, 44 und 46: Ab heute Montag fahren diese wieder uneingeschränkt, die Gleisbauarbeiten auf der Thaliastraße und der Maroltingergasse sind soweit abgeschlossen.

Am längsten dauern die Einschränkungen an der U6, bis Oktober sind Bauarbeiten geplant. APA/GEORG HOCHMUTH

Weiter gedulden müssen sich hingegen Fahrgäste der U1. Die Baustelle am Reumannplatz am Gleis in Fahrtrichtung Leopoldau soll noch zwei weitere Wochen andauern. Daher müssen Fahrgäste, die von Reumannplatz weiter Richtung Oberlaa fahren möchten, am Reumannplatz auf die U-Bahn am gegenüberliegenden Gleis wechseln. Dort pendelt die U-Bahn alle 12 Minuten zwischen Reumannplatz und Oberlaa. Die Wiener Linien betonen, dass der Umstieg in beiden Fahrtrichtungen barrierefrei möglich ist. Zu Schulbeginn am 4. September soll die U1 wieder durchgehend unterwegs sein. In der Nacht fährt die U-Bahn auch jetzt durchgehend zwischen Leopoldau und Oberlaa.

Baustellen an der U6

Baustellen gibt es auch entlang der Linie U6. Zwischen den Stationen Alterlaa und Am Schöpfwerk werden unter anderem Signalanlagen und Stahlbetonbauteile saniert. Bis inklusive 27. August fährt die U-Bahn noch geteilt, der Ersatzbus U6E wurde eingerichtet. Auch in der Station Alser Straße stehen Bauarbeiten bevor, die U6 durchfährt die Station in Richtung Siebenhirten tagsüber von 28. August bis 29. September. Die Wiener Linien empfehlen Fahrgästen mit Ziel Alser Straße, in der Station Josefstädterstraße umzusteigen. Die gegenüberliegende Seite der Station soll dann ab 2. Oktober modernisiert werden. (mae, 21.8.2023)