Christina Stürmer nimmt an zwei Abenden im Volktheater ein Album für die Reihe MTV-Unplugged auf. Copyright Karl Schöndorfer TOPP

In den letzten Jahren war es still um sie geworden. Zumindest musikalisch. Im Fernsehen sieht man sie seit längerem wieder regelmäßig. Da wirbt Christina Stürmer für eine Supermarktkette, gibt den niederschwelligen Star. Eine, die einkaufen geht wie du und ich. Daneben, zeigt sich nun, arbeitet sie aber an einem Comeback.

Der Grund für ihre längere Abwesenheit vom Musikgeschäft war wohl der, dass die 41-Jährige Mutter von zwei Töchtern geworden ist – das ordnet die Prioritäten neu.

Doch heute und morgen betritt sie wieder die Bühne. An zwei Abenden nimmt sie im Wiener Volkstheater als erste deutschsprachige Sängerin in der MTV-Reihe Unplugged ein ebensolches Album auf, ein akustisches, gemeinsam mit Gästen, die noch geheim gehalten werden. Rechtzeitig für das Weihnachtsgeschäft wird sie das Album auf ihrem eigenen Label veröffentlichen, im kommenden Frühjahr ist eine Tour geplant.

Ein sehr privater Star

Die aus Oberösterreich stammende Musikerin ging seinerzeit in einer Pause während ihres Buchhändlerinnenjobs zum Casting für die damals gerade aus der Taufe gehobene ORF-Castingshow Starmania. Dort wunderte sie sich über all die aufgedonnerten Mitbewerberinnen, den Einzug in die Show schaffte dann sie. Dort wurde sie Zweite hinter Michael Tschuggnall. Während aus dessen musikalischer Karriere letztlich nichts wurde, hob Stürmer richtig ab: 1,3 Millionen Alben soll sie verkauft haben, das ist nicht nichts. Vor allem in Deutschland erlag man ihrer Musik und ihrem Charme.

Hierzulande war sie eher ein Star der Kinderzimmer, während sie in Deutschland innerhalb eines Booms wahrgenommen wurde, den Gruppen wie Sportfreunde Stiller, Wir sind Helden oder Mia damals ausgelöst hatten.

Ihre Natürlichkeit ging Hand in Hand mit einer braven Angepasstheit. Bloß nirgendwo anstreifen, niemanden verärgern, keine Positionen vertreten, die das Image schädigen könnten. Immerhin widersetzte sie sich politischer Vereinnahmung seitens der ÖVP.

Stürmer gilt als zurückgezogene Person, die ihr Privatleben vor daran einschlägig interessierten Medien schützt. Sie lebt mit dem in ihrer Band spielenden Gitarristen Oliver Varga im Waldviertel, für Homestorys und Gesellschaftsklatsch steht sie nicht zur Verfügung. Die Unplugged-Aufnahme fällt mit ihrem 20-Jahr-Jubiläum als professionelle Musikerin zusammen. Ein Lebensentwurf, mit dem sie ursprünglich nicht gerechnet hatte. So kann's gehen. (Karl Fluch, 23.8.2023)