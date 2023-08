Der Mann hatte laut Polizei versucht mit einer Frau den See zu durchschwimmen, geriet jedoch plötzlich in Panik

Fiss – Ein 20 bis 30 Jahre alter Mann ist in der Nacht auf Montag beim Schwimmen im Tiroler Wolfsee in Fiss im Bezirk Landeck untergegangen und nur noch tot geborgen worden. Der Mann hatte offenbar versucht, zusammen mit einer Frau den See zu durchqueren, als er plötzlich in Panik geriet, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Er versuchte daraufhin mehrmals, sich bei der Frau festzuhalten. Diese wollte ihn aus dem Wasser ziehen, was jedoch nicht gelang, er ging unter.

Taucher der Berufsfeuerwehr fanden die Leiche des Mannes im Wolfsee in rund dreieinhalb Meter Tiefe. IMAGO/Fotostand/ /Reiss

Die Frau schwamm daraufhin weiter zum Ufer und schlug Alarm. Eine großangelegte Suchaktion wurde in die Wege geleitet. Gegen 0.30 Uhr fanden schließlich Taucher der Berufsfeuerwehr Innsbruck die Leiche des Mannes in rund dreieinhalb Meter Tiefe.

Eine Obduktion wurde angeordnet, teilte der Polizeisprecher mit. Vorerst war unklar, weshalb das Opfer plötzlich in Panik geriet und unterging. Seine genaue Identität stand nicht fest. Der Mann, seine Bekannte sowie zwei weitere Personen hatten sich gegen 23 Uhr an dem See getroffen. Wenig später entschlossen sich die beiden, ans andere Ufer zu schwimmen. (APA, 21.8.2023)