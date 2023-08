Auf der Suche nach der großen Liebe wird gejodelt und gelacht. Zu sehen am Montag um 20.15 Uhr

Der 36-jährige Grazer Albin ist diese Woche der Jüngste bei den Liebesg'schichtn. Seine Traumfrau: Südländischer Typ, braune Haare, braune Augen – exakt die Schauspielerin Jessica Alba. "Natürlich muss sie nicht ganz genau so ausschauen", sagt er im Gespräch mit Nina Horowitz. Sein Vorbild: Jason Statham. "Ich gehe jetzt auch ins Fitnessstudio, um meinen Kapitalwert am Markt zu erhöhen", erzählt der Sachbearbeiter, der ein Buch vom Investment-Punk im Regal stehen hat. Wenn die Dunkelheit hereinbricht, führt er in seiner schwarzen Kutte Gruppen durch die historischen Ecken der Stadt und fühlt sich dabei wie Batman, der für Recht und Ordnung sorgt.

Albin ist auf der Suche nach seiner Traumfrau: "Wenn ich sie gefunden hab, dann will ich sie nicht mehr hergeben." ORF/Talk TV/Gustl Gschwantner

"Er sollte schon mollig sein", wünscht sich Gabriele, 53, aus Wien. Einen Tiroler würde die Büroangestellte eher ungern nehmen. Aber wenn er verständlich spricht, wäre auch das kein Problem – mittlerweile sind ihr die inneren Werte wichtiger. Unterhalten muss sie sich mit ihrem Zukünftigen können. Nach einem schweren Schicksalsschlag – dem töd­lichen Verkehrsunfall ihres 27-jährigen Sohnes – hat sie sich lange therapeutisch begleiten lassen und jetzt wieder ins Leben zurückgefunden.

Einen übergewichtigen Mann kann sich Ordinationsassistentin Monika, 56, schwer vorstellen. Modelmaße sind aber auch nicht nötig: "Humorvoll, geduldig, fürsorglich und gepflegt", das ist ihr eigentlich wichtig. Vielleicht passt ja gleich der 63-jährige Ennstaler Kurt zu ihr? Sportlich und gepflegt wäre er zumindest, außerdem sind die Jodelaufgüsse des musikalischen Wanderführers und Saunameisters legendär – zu blöd, dass dieser sich aber schon in Sendungsgestalterin Nina Horowitz verliebt hat. (Jakob Thaller, 21.08.2023)