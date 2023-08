Durch die Veröffentlichung auf derstandard.at vom 27.11.2022 mit der Überschrift "HC und Philippa Strache und eine Zeitung im Kopf im „Blattsalat"" und dem weiteren Inhalt, laut einem Medienbericht sei es im Scheidungsprozess zwischen dem Antragsteller Heinz-Christian Strache und seiner Ehefrau Anfang der Woche zu einer überraschenden Wende gekommen, trotz Betrugs habe die Nationalratsabgeordnete ihrem Noch-Ehemann ein großzügiges Friedensangebot gemacht, sie habe in einem geheimen Treffen fast allen Forderungen des Antragstellers zugestimmt und damit auf sein alleiniges Schuldeingeständnis an der gescheiterten Ehe, auf lebenslange Unterhaltszahlungen von über 500 Euro pro Monat und auf jeden Anspruch auf gemeinsame Einrichtung verzichtet, einziger Punkt, der die einvernehmliche Lösung zu Fall bringen könnte, sei, dass sie das alleinige Sorgerecht für ihren Sohn wolle, wurde in Bezug auf den Antragsteller der objektive Tatbestand der üblen Nachrede verwirklicht (§ 6 Abs 1 MedienG) und in einem Medium der höchstpersönliche Lebensbereich des Antragstellers in einer Weise erörtert, die geeignet ist, ihn in der Öffentlichkeit bloßzustellen (§ 7 Abs 1 MedienG). Die Standard Verlagsgesellschaft mbH wurde zur Zahlung einer Entschädigung an den Antragsteller verurteilt.

Landesgericht für Strafsachen Wien Abt. 113, am 8.8.2023