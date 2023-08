Strände in Mexiko, der Karibik und Florida kämpfen seit Jahren mit der Algenplage. ORLANDO BARRIA/EPA

Ans Schwimmen im Ozean ist nicht zu denken. Der Geruch von faulen Eiern ist schwer zu ignorieren, der Sandstrand unter einer Decke von braunen Pflanzenresten bedeckt. Was macht sich hier an den Stränden der Karibik breit?

Angeschwemmte Sargassum-Algen an den karibischen Stränden sind ein schon mehrere Jahre andauerndes Problem. Sie plagen aber nicht nur Menschen, sondern sind laut aktuellen Erkenntnissen auch Träger von Bakterien, die Fische krankmachen. Unter die Algen mischt sich zunehmend eine große Menge Plastikmüll, und der wird zum idealen Nährboden für Bakterien. Damit fanden Forschende nun eine weitere mögliche Erklärung für das starke Algenwachstum.

Sargassum ist eine Alge beziehungsweise eine Art Seetang. Sie ist wichtiger Lebensraum für Fische, Algen, Krebse und Meeresschildkröten. Durch die Erwärmung der Meere und einem höheren Nährstoffgehalt im Wasser breitet sich die Alge immer weiter aus. Solange das Sargassum im Ozean bleibt, macht es keine großen Probleme. Wird es aber an Land gespült, stirbt es ab, und setzt ein giftiges Gas frei: Schwefelwasserstoff. Im Gärprozess riecht es wie faule Eier – ein großes Problem für die Tourismusdestinationen. Es ist aber nicht der Gestank allein. Bei einigen Menschen verursacht es auch allergieähnliche Symptome, eine laufende Nase, tränende Augen bis hin zu Atemproblemen für Asthmapatienten.

In den Algenströmen finden sich mittlerweile auch Mikroplastik und Müll. JOE RAEDLE/AFP/GETTY

Meeresplastik und Algen sind Nährboden für Bakterien

Die schwimmenden Algenteppiche sind zwar Lebensraum für etliche Meerestiere, sie fangen aber mittlerweile auch einiges an Plastikmüll auf, der dann zu einem bakteriellen Nährboden wird. Eine Studie der Florida Atlantic University konnte nun in den Bakterienproben aus dem Sargassum eine bisher unbekannte Gruppe an Vibrio-Bakterien finden. Einige der Bakterien aus den Proben scheinen ein spezielles Erbgut in sich zu tragen, das es ihnen erlaubt, an der glatten Oberfläche von Plastikmüll haften zu bleiben.

"Unsere Laboruntersuchungen haben gezeigt, dass diese Vibrionen extrem aggressiv sind und sich innerhalb von Minuten an Kunststoffen festsetzen können", berichtet Tracy Mincer, Assistenzprofessorin für Biologie an der Florida Atlantic University, die die Forschungsarbeit leitete. "Ich vermute, dass sich diese Bakterien einfach an das Plastik anpassen."

Wissenschafterinnen und Wissenschafter mutmaßen, dass Fische insbesondere durch das Plastik in Berührung mit Vibrio-Bakterien kommen. Die Bakterien produzieren einen Giftstoff, der die Durchlässigkeit des Darmtrakts erhöht. Infolgedessen scheiden die Fische vermehrt Nährstoffe aus. Das umliegende Wasser wird mit Stickstoff und Phosphat angereichert und verwandelt sich dabei wiederum in einen idealen Nährboden für die Sargassum-Alge.

Mögliche Gründe für das schnelle Algenwachstum

Die Mischung aus Algen, Plastik, Bakterien und Fischen könnte neben der Erwärmung der Meere also ein Grund für die rasche Ausbreitung der Algenteppiche sein. Forschende führten das Wachstum der Algen bisher großteils auf die industrielle Landwirtschaft in Brasilien zurück. Denn Nährstoffe und große Mengen an Düngemittel werden dabei über den Amazonas ins Meer gespült – ebenfalls ein idealer Nährboden für die Pflanzen.

Etwas umstrittener ist die Theorie, dass Staubwolken aus der Wüste Sahara Nährstofflieferanten für die Algenteppiche sind. Es ist in der Wissenschaft zwar anerkannt, dass Saharastaub Tausende von Kilometern wandert. Ob solche Staubstürme im Zuge des Klimawandels aber eher seltener oder häufiger stattfinden, darüber sind sich Forschende noch nicht einig.

Sargassum ist eine natürlich vorkommende Makroalge: Sargassum natans (links) und Sargassum fluitans (rechts). University of South Mississippi

Saisonale und geografische Schwankungen

Die Sargassum-Saison beginnt normalerweise Ende Februar bis Anfang März und erreicht ihren Höhepunkt im Juni. Das Seetang plagt dabei jedes Jahr etliche Küstenorte in der Karibik und Mexiko bis weiter nördlich nach Florida. Die Ströme an Pflanzen speisen sich aus dem "Großen Atlantischen Sargassum-Gürtel", der sich von Westafrika bis zum Golf von Mexiko zieht und rund 15 Millionen Tonnen schwer sein soll. Der 8.000 Kilometer lange Sargassum-Gürtel ist laut der Amerikanischen Raumfahrtbehörde (Nasa) sogar vom Weltraum aus zu sehen.

In einem Monitoring-Programm des Optischen Ozeanografielabors der Universität von Südflorida werden die Veränderungen dokumentiert. Im Mai verzeichneten Forscherinnen und Forscher einen Rückgang von rund 15 Prozent gegenüber dem Vormonat. Solch einen Rückgang gab es seit 2011 nicht mehr. Es ist aber noch nicht klar, ob die Abnahme andauern wird.

In Zukunft könnte das Seegras sogar Europa erreichen. Denn das Sargassum stirbt ab einer Wassertemperatur von rund 29 Grad Celsius ab, wodurch es bis 2050 in tropischen Regionen zu warm für den Seetang werden könnte. Dadurch würde sich das Phänomen weiter in den Norden verlagern und dabei auch europäische Küsten wie jene Portugals erreichen.

Zukünftiger Umgang mit den Algen

Trotz der anhaltenden Probleme gibt es Ideen, wie man mit dem angeschwemmten Seetang produktiv umgehen könnte. Das Sargassum mit Traktoren und Baggern vom Strand zu entfernen ist eine Möglichkeit. Dabei kommt es aber oft zu Erosionen, da gemeinsam mit den Algen auch einiges an Sand abgetragen wird. Dieses Jahr wurde Sargassum daher erstmals verwendet, um einen Strand zu revitalisieren.

Der "Playa Recodo" in Mexiko wurde mit 800 Tonnen "Sargassum-Sand" versorgt. Dafür trockneten Angestellte der Stadt die Algen, um sie dann zu mahlen. Das Ergebnis ist ein feines, sandähnliches Pulver. Bevor es auf dem Strand verteilt wurde, filterte man das natürliche Endprodukt, um etwaiges Mikroplastik nicht in den Naturkreislauf zurückzuführen. Ein sehr hoher Aufwand, den sich die Region leistet, um die natürliche Schönheit der Tourismusregionen zu erhalten. (Sebastian Lang, 23.8.2023)