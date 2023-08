Im Herbst 2021 vereinbarten der SPIEGEL und der STANDARD eine redaktionelle Zusammenarbeit bei österreichischen politisch-zentrierten Themen. Beide Redaktionen arbeiten seither investigativ zusammen und bringen wöchentlich den Podcast sowie den Newsletter "Inside Austria" heraus. Diese Zusammenarbeit verlängern die Partner nun um zunächst weitere zwei Jahre.

Jeden Samstag berichten Lucia Heisterkamp vom SPIEGEL und Antonia Rauth vom STANDARD (Schnitt: Christoph Grubits) im Podcast "Inside Austria" über die politischen Abgründe Österreichs und darüber, was die Republik bewegt. In Deutschland wurden die Episoden bisher 3,5 Millionen Mal heruntergeladen, in Österreich drei Millionen Mal. Ebenfalls einmal wöchentlich am Dienstag erscheint der Newsletter "Inside Austria", in dem Kolleginnen und Kollegen des SPIEGEL und des STANDARD exklusive Recherchen, Hintergründe und News aus Österreich teilen.

"Unsere deutschen wie österreichischen Leserinnen und Leser schätzen die Kooperation des SPIEGEL mit dem STANDARD sehr", sagt Thorsten Dörting, Mitglied der Chefredaktion des SPIEGEL. "Den einen bieten wir auf diese Weise unmittelbare Einsichten in das Innenleben unseres Nachbarlands, für die anderen ordnen wir die politischen Ereignisse mit einem internationalen Blick ein."

Martin Kotynek, Chefredakteur des STANDARD, sagt: "'Inside Austria' gehört seit dem Start Woche für Woche zu den meistgehörten Podcasts in Österreich – und durch die Kooperation mit dem SPIEGEL werden die Hintergründe der österreichischen Innenpolitik auch einem großen Publikum in Deutschland bekannt. Ich ahne, dass Österreich auch in den nächsten zwei Jahren reichlich Stoff für viele weitere spannende Episoden bieten wird."

"Thema des Tages"

Wie stark Podcasts aus Österreich mittlerweile nachgefragt sind, zeigt auch der Erfolg des Nachrichtenpodcasts "Thema des Tages" vom STANDARD: Jeden Werktag berichten Tobias Holub und Margit Ehrenhöfer zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen der Redaktion über die großen Ereignisse im In- und Ausland. Seit dem Start Ende August 2019 sind bereits 1.000 Folgen des Erklärformats erschienen.

"'Thema des Tages' hat den Grundstein für unser Podcast-Angebot gelegt", sagt Zsolt Wilhelm, der als Chef vom Dienst Audio für die STANDARD-Podcasts zuständig ist. "Unser Ziel war es von Beginn an, die großen Nachrichtenereignisse niederschwellig aufzubereiten und damit auch Zielgruppen zu erreichen, die das Newsgeschehen nicht laufend verfolgen."

Aufbauend auf dem Konzept und der Reichweite von "Thema des Tages" wurden in den vergangenen Jahren neben "Inside Austria" zahlreiche weitere Themenformate etabliert. Aktuell zu hören gibt es unter anderem den Streaming-Podcast "Serienreif", den Wissenspodcast "Edition Zukunft", den Mental-Health-Podcast "Besser leben" und alles zu Liebesfragen in "Beziehungsweise". Die jüngsten Zuwächse sind der Finanzpodcast "Lohnt sich das?" und das Wissenschaftsformat "Rätsel der Wissenschaft".

Die STANDARD-Podcasts wurden seit dem Start inzwischen mehr als 27 Millionen Mal heruntergeladen. (red, 21.8.2023)