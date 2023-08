Vorwahlen der Republikaner Trump will nicht an TV-Debatte der Republikaner teilnehmen

Ex-US-Präsident Donald Trump will am Mittwoch nicht an der ersten Fernsehdebatte der republikanischen Präsidentschaftsbewerber vor der Wahl 2024 teilnehmen. Medien zufolge will der 77-Jährige stattdessen dem früheren Fox-News-Moderator Tucker Carlson ein Interview geben