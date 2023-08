Wien - Das Finale der Frauen-Fußballweltmeisterschaft am Sonntag brachte nicht nur Spanien den Sieg, sondern auch dem ORF im Quotenranking einen Erfolg. Im Schnitt saßen am Sonntag 344.000 Menschen vor dem Fernseher, was ORF 1 einen Marktanteil von 33 Prozent bescherte. Insgesamt hätten insgesamt 2,354 Millionen Menschen die übertragenen Spiele des Turniers aus Australien und Neuseeland verfolgt, wenn man den weitesten Seherkreis als Parameter nimmt, so der ORF.

REUTERS/CARL RECINE

Der Anteil der männlichen TV-Zuseher war dabei auch beim Frauenfußball größer. Dieser habe im Schnitt bei 73 Prozent gelegen. Vorne lag insgesamt die junge Zielgruppe der 12-29-Jährigen, bei denen der Marktanteil 21 Prozent betrug. Der ORF übertrug 64 Spiele der WM und damit alle bis auf die Parallelspiele am Ende der Gruppenphase live in ORF 1.

Nach dem Finale interessierte dabei Österreichs Fußballpublikum am meisten das Spiel Schweden - USA am 6. August, das die Partie Australien - Frankreich am 12. August auf den Stockerlplatz verwies. In Conclusio ist für ORF-Generaldirektor Roland Weißmann "der Frauen-Fußball im ORF angekommen, um zu bleiben". (APA, 21.8.2023)