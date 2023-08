Weitgehend neidlos erkennen die englischen Medien die Niederlage der Löwinnen im WM-Finale an. Die Zukunft des Frauenfußballs könne in seiner Veränderung liegen

In England geht der Wille der Engländerinnen vor deren Werk gegen Spanien. Millie Bright (im Bild gegen Salma Paralluelo) und Kolleginnen stemmten sich vergebens gegen die Niederlage. AP/Mark Baker

Bei allem Respekt vor dem Gegner – auf der Insel war vor dem WM-Finale der Optimismus mit Händen zu greifen. Das "Spiel ihres Lebens" versprach Millie Bright im Namen ihres Teams, und die "Sunday Times" beschwor den schönsten Moment der Fußballnation, indem sie eine Fotomontage eines Händedrucks der Kapitänin mit Bobby Moore druckte. Dazu hatten die Sportlyriker dem längst verstorbenen Chef der 1966 siegreichen WM-Elf die Ermutigung in den Mund gelegt: "You've got this Millie" – das schafft Ihr.

Siegesgewiss hatten sich viele Zehntausend Menschen zum Public Viewing auf öffentlichen Plätzen im ganzen Land versammelt. Allein 20.000 Löwinnen-Begeisterte waren es im Londoner Victoria Park. Dass dort, wie Teilnehmerin Carrie Anker feststellte, das Benehmen der Menge "sehr gut" blieb, dürfte auf die weitgehende Abwesenheit alkoholischer Getränke zurückgehen. Im Kontrast zum Männerfußball gab es "keine Flüche, keine Schlägereien – ich weiß gar nicht, was hier los ist", scherzte der eingefleischte Arsenal-Fan Mike Ash.

Zur vergleichsweise nüchternen Stimmung trug auch die dominante Vorstellung der Spanierinnen bei. Am Ende musste auch das patriotische Kommentatorenteam der öffentlich-rechtlichen BBC einräumen, den Sieg habe "das bessere Team davongetragen". Für Cheftrainerin Sarina Wiegman war dies schon die zweite bittere Erfahrung am Ende eines WM-Finales: Vor vier Jahren hatte die Niederländerin der Niederlage der von ihr betreuten Heimmannschaft gegen die USA zusehen müssen.

Keep calm and carry on

Weil sich die Vorabbegeisterung wegen der Sommerferien in Grenzen hielt, wich auch die Enttäuschung rasch den "Kopf hoch"-Parolen. Die Löwinnen, wie das Team in Anlehnung ans englische Wappen genannt wird, hätten "der Nation Freude gemacht", schrieb der "Daily Star". Fußballexperten beschworen eine rosige Zukunft, nicht ganz ohne Grund. Seit der Fußballverband FA vor gut zehn Jahren sein Leistungszentrum im mittelenglischen Burton-upon-Trent in Betrieb genommen hat, haben Junioren und Senioren aller Altersstufen und beider Geschlechter 16-mal das Finale internationaler Turniere erreicht und siebenmal gewonnen. Zuletzt scheiterte das Männerteam vor zwei Jahren im Endspiel der EM unglücklich an Italien; die Frauen holten 2022 im heimischen Wembley-Stadion den EM-Pokal mit einem 2:1-Sieg gegen Deutschland.

Freilich stehe den Frauen noch ein längerer Weg bis zur Gleichstellung bevor, glaubt Camilla Long, einflussreiche Kolumnistin der "Sunday Times". Vorab hatten die Spielerinnen monatelang Streit mit der FA um die Siegesprämien. Und der Weltverband sei den Frauen "null entgegengekommen", analysiert Long und vergleicht den Fußball mit Tennis, wo Frauen drei Sätze spielen, Männer aber fünf. Im Fußball müssten die kürzer gewachsenen und leichteren Spielerinnen auf übergroßen Feldern auf übergroße Tore schießen.

Kleinere Tore, leichtere Bälle

Ähnlich argumentiert das Wirtschaftsmagazin "Economist" mit Verweis auf eine norwegische Studie. Sportwissenschafter Arve Vorland Pedersen und sein Team errechneten 2019 als "faire Größe" eine Torhöhe von 2,25 Metern statt der für Männer üblichen 2,44; die Breite würde "fairerweise" bei 6,76 statt 7,32 Metern liegen. Außerdem müsste ein "faires" Spielfeld von 105 mal 68 auf 93 mal 61 Meter geschrumpft werden. Zu guter Letzt lieferten die Wissenschafter auch noch ein Indiz für die auffällig häufigen schweren Knieverletzungen im Frauenfußball und benutzten dafür einen anschaulichen Vergleich: Die derzeit üblichen Spielbälle von 430 Gramm Gewicht seien für Spielerinnen so unangemessen, als müssten die Männer mit einem um 200 Gramm schwereren, Basketball-großen Spielgerät umgehen.

Keineswegs ungetrübte Freude herrschte auch auf der politischen Ebene. Viele Medien verwiesen auf die Reise der spanischen Königin Letizia und von Prinzessin Sofía zum Finale. Hingegen wurde die Insel dort lediglich von Außenminister James Cleverly und Sportministerin Lucy Frazer vertreten. Vor allem dass Thronfolger William als royaler Schirmherr des englischen Fußballverbands die weite Reise gescheut hatte, sorgte für Unmut. Der 41-Jährige weilt mit seiner Frau Kate und den drei Kindern im Urlaub; vom Palast wurden zudem Klimaschutzgründe ins Feld geführt.

Ein Prinz sagt "sorry"

Die bekannteste BBC-Sportmoderatorin Gabby Logan drückte über die Abwesenheit des Prinzen und seiner fußballbegeisterten achtjährigen Tochter Charlotte, angeblich ein Torhütertalent, ihre "Enttäuschung" aus. Härter sagte es der frühere Sportstaatssekretär Edward Vaizey: Die Entscheidung der politischen und royalen Spitze wäre "undenkbar" gewesen im Fall, dass sich die englischen Männer fürs WM-Finale qualifiziert hätten. Der Appell des konservativen Oberhaus-Mitglieds verhallte ungehört. Am Samstag ließ William ein Video von sich und Charlotte verbreiten: Man sei "sorry", nicht dabei zu sein. (Sebastian Borger, 21.8.2023)