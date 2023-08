Wien – Nach einer Attacke auf zwei junge Männer in der Nacht auf Sonntag in der Wiener Innenstadt mit einem Verletzten sucht die Polizei nach Zeugen. Der 20- und der 21-Jährige wurden laut Polizei gegen 4 Uhr nach dem Verlassen des Flex am Donaukanal von mindestens vier Jugendlichen im Alter von 18 bis 20 Jahren angesprochen und dann mit Tritten und Schlägen attackiert. Ein Betroffener wurde leicht im Gesicht verletzt. Die Täter erbeuteten etwas Bargeld sowie Kopfhörer und entkamen unerkannt.

Eine Fahndung der Polizei in den frühen Morgenstunden des Sonntags verlief ergebnislos. imago images/Michael Kristen

Eine Sofortfahndung in den frühen Morgenstunden des Sonntags verlief ergebnislos. Genauere Personenbeschreibungen gab es bisher nicht. Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise zu der Tat. (APA, red, 21.8.2023)