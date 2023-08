Fachleute entdeckten in einer der berühmten Höhlen von Monte Castillo in Nordspanien mittels stereoskopischer Fotografie einige neue Tierabbildungen

Sie sind nicht ganz so berühmt wie die Höhlenmalereien von Lascaux, Altamira oder Chauvet. Doch auch die paläolithische Kunst in den Höhlen von Monte Castillo kann sich sehen lassen. Gemeinsam mit der nahegelegenen Höhle von Altamira gehört der Komplex des Monte Castillo in Kantabrien seit 2008 zum Weltkulturerbe der Unesco und gilt als eines der herausragenden Beispiele für franko-kantabrische Höhlenkunst.

Und sie weist auch eine Besonderheit auf: Vor fünf Jahren wurde mittels Uran-Thorium-Datierung eine Schätzung des Alters einiger Kunstwerke in der Höhle von La Pasiega vorgenommen. Ermittelt wurden damals rund 65.000 Jahre für die ältesten Wandmalereien (DER STANDARD berichtete). Das bedeutet, dass diese von Neandertalern stammen müssen, denn die ersten anatomisch modernen Menschen ließen sich erst vor rund 40.000 Jahren in Europa nieder.

Dieser Kurzfilm dokumentiert ein Projekt zur Erforschung der Höhle La Pasiega in Kantabrien, Nordspanien – inklusive steinzeitlicher "Originalmusik". Professor Chill

Die Cueva de La Pasiega ist eine bis zu 120 Meter lange Galerie, die mehr oder weniger parallel zum Hang des Berges verläuft. Hier findet sich eine ganze Reihe von Tierdarstellungen, die seit vielen Jahren erforscht werden, und hier gelang auch der Nachweis der Neandertalerkunst.

Vor allem handelt es sich bei den Tierdarstellungen, die allerdings vor allem von modernen Menschen stammen dürften, um Hirsche, Pferde und Auerochsen. Es gibt aber auch viereckige Symbole, Streifen und gemalte Punkte, über die zuletzt neue, nicht unumstrittene Theorien veröffentlicht wurden.

Stereoskopische Aufnahmen

Um die Höhlenkunst noch besser als bisher zu dokumentieren, hat die Archäologin und Fotografin Raquel Asiain für ihre Dissertation an der Universität Complutense in Madrid die Wände der Höhle mithilfe stereoskopischer Fotografie in mehrjähriger Arbeit neu aufgenommen und darüber einen neuen Fachartikel publiziert.

Die stereoskopischen Aufnahmen erscheinen durch die Verwendung von zwei leicht versetzten Bildern dreidimensional, nicht unähnlich dem Effekt, den man mit entsprechend produzierten 3D-Aufnahmen und 3D-Brillen erzielt. Durch diese Technik wurden Eigenschaften der Felszeichnungen offensichtlich, die zuvor mit bloßem Auge nicht zu erkennen waren. Die Aufnahmen machten auch drei bisher nicht erkannte Tierfiguren erkennbar, darunter zwei Pferde und einen Auerochsen.

Pferd

Dieser Körper eines Pferdes wurde erst durch die Dreidimensionalität der Abbildung erkennbar. Raquel Asiain / Pedro Saura

Die natürlichen Vertiefungen und Dellen in der Höhlenwand wurde von den prähistorischen Künstlern in die Illustrationen eingebaut, was Fachleuten bisher entgangen war, so auch im Fall dieses steinzeitlichen Rindes:

Auerochse

Dieser mutmaßliche Auerochse wurde überhaupt erst dank der stereoskopischen Aufnahmen sichtbar. Raquel Asiain / Pedro Saura

"Stereoskopische Aufnahmen haben es uns ermöglicht, Korrelationen zwischen Bildern und Unregelmäßigkeiten der Felswände der Höhle zu erkennen, die auf zweidimensionalen Fotos nicht wahrnehmbar sind", resümiert Raquel Asiain gemeinsam mit dem emeritierten Professor Pedro Saura Ramos (Universität Complutense) und dem kantabrischen Paläontologen Roberto Ontañon im Fachblatt "Antiquity".

Zwei Schlussfolgerungen

Das Trio hat auch zwei Empfehlungen für die Community: Zum einen sollte paläolithische Felskunst nicht nur durch gezeichnete, gemalte oder eingravierte Zeichen definiert werden, sondern auch durch die topografischen Merkmale des Felsens, auf dem sie eingeschrieben sind. Diese beiden Elemente könnten nämlich nicht getrennt werden. Zum anderen sollten Archäologinnen und Anthropologen bei der Dokumentation von Höhlenkunst künftig dreidimensionale Bildgebungsverfahren einsetzen, damit ihnen – anders als bisher – auch wirklich nichts entgeht. (tasch, 21.8.2023)