In einer Filiale der bekannten Schnellimbisskette kam es zu einer ziemlich eskalierten Amtshandlung, die zwei Polizeimitarbeiter und eine -mitarbeiterin vor Gericht brachte. IMAGO / Kostas Pikoulas

Wien – Die von einer Überwachungskamera in einem Schnellrestaurant aufgenommene Videosequenz über die Amtshandlung von zwei Polizisten und einer Polizistin ist einigermaßen verstörend. Als sie Philipp Krasa, Vorsitzender des Schöffengerichts im Amtmissbrauchsverfahren gegen Herrn L., auf den Monitoren vorspielt, bleibt der 31-jährige Beamte aber dabei: Er habe rechtmäßig gehandelt, als er den Beamtshandelten zunächst wegstieß und ihm schließlich bei der Festnahme mehrere Kniestöße gegen den Kopf versetzte.

Dazu muss man wissen, dass seine Kollegin und sein Kollege bereits im Juli wegen dieses Einsatzes vom selben Senat rechtskräftig zu fünf beziehungsweise neun Monaten bedingter Haft verurteilt worden sind. Die waren geständig, überschießende Gewalt eingesetzt und nachträglich den Aktenvermerk geschönt zu haben. Da L. als Einziger nicht geständig war und das damalige Opfer unentschuldigt nicht erschienen war, wurde das Verfahren ausgeschieden und vertagt.

Grund der Amtshandlung war, dass ein Ex-Mitarbeiter der Restaurantkette plötzlich wieder in der Küche erschien und begann, Speisen zu frittieren. Das übrige Personal rief die Exekutive, die den Mann zunächst überreden konnte, mit ihnen ins Personalbüro zu gehen, um die Angelegenheit zu klären. Es kam zu Unruhe unter den restlichen Bediensteten, die Situation schaukelte sich auf.

Video ohne Ton

Und hier setzt das Video ein: Zu sehen ist, dass der Ex-Mitarbeiter vielleicht einen halben Meter vom Erstangeklagten entfernt steht. Ton gibt ist nicht, der Angeklagte beteuert aber, er habe den Ex-Mitarbeiter mehrmals aufgefordert, zurückzutreten, um den Sicherheitsabstand zu vergrößern. Vorsitzendem Krasa erzählt er: "Ich bin davon ausgegangen, dass ein Angriff von ihm in der Sekunde bevorsteht." – "Aber der Mann bewegt sich ja nicht?", hält der Vorsitzende dagegen. "Er hat die Hand zur Faust geballt", behauptet der Angeklagte. Genau das sei leider aufgrund des Bildausschnittes nicht zu sehen.

Zu sehen ist im Gerichtssaal dafür, dass L. sein Gegenüber so fest gegen die Brust stößt, dass der eineinhalb Meter zurücktaumelt. Auch die anderen beiden Beamten mischen sich dann ein, der Ex-Mitarbeiter erwischt L. im Handgemenge mit der Faust im Gesicht, worauf einer der Beamten das Pfefferspray zückt.

Die nächste Sequenz erinnert ein wenig an den Film "Blair Witch Project". Zu sehen ist, wie der vom Reizgas getroffene Ex-Mitarbeiter mit dem Rücken zu den drei Polizisten in einer Ecke steht und sich die Augen auswischt. Was einen der bereits Verurteilten nicht davon abhält, nochmals näher zu kommen und den Beamtshandelten nochmals einzunebeln. Kurz darauf steht der offenbar noch immer völlig passive Beamtshandelte wieder mit den Gesicht zu den Beamten, als L. heranstürmt, seinen Kopf nach unten drückt und mit den Knien dagegen stößt. "Wie viele Kniestöße waren das denn?", interessiert die Staatsanwältin. "Ich würde schätzen fünf plus", meint der Angeklagte. "Ich komme auf eine zweistellige Zahl", sagt die Anklägerin.

Pfefferspray und Kniestöße

L. bleibt dabei: Zu diesem Zeitpunkt sei die Festnahme bereits ausgesprochen worden, man sei im Recht gewesen, den Mann zu Boden zu bringen. Er gibt aber auch zu, schon mehrere Festnahmen durchgeführt zu haben, aber noch nie Pfefferspray oder Kniestöße eingesetzt zu haben. "Und dann müssen Sie es in diesem Fall, wo ein von Pfefferspray Durchtränkter einfach in der Ecke steht, machen?", wundert sich die Staatsanwältin.

Auf Nachfrage des Vorsitzenden sagt der Angeklagte auch, es habe sich zwar um keine Notwehrsituation gehandelt, die Sache sei aber durch das Sicherheitspolizeigesetz gedeckt. Zu diesem Ergebnis sei auch die Bundespolizeidirektion Wien nach ihrer internen Ermittlung gekommen, sekundiert Verteidiger Martin Riedl. Zwei Einsatztrainer der Polizeiausbildung, die Riedl als Entlastungszeugen beantragt hat, versuchen, sich nicht festzulegen, ob die Amtshandlung korrekt gewesen sei. Beide kennen den Akt und haben auch das Video studiert. Direkt belasten wollen sie ihren Kollegen nicht, auf die teils ungläubigen Nachfragen der Anklägerin haben sie es aber auch schwer, ihn zu entlasten.

Zu einem Urteil kommt es dennoch nicht. Vorsitzender Krasa hatte zwar eigentlich die polizeiliche Vorführung des beim ersten Termin nicht erschienenen Opfers verfügt. 15 Minuten vor Beginn der Verhandlung habe er aber erfahren, dass die Exekutive den Mann nicht daheim angetroffen habe, erörtert er. Und zehn Minuten davor habe eine Melderegisterabfrage ergeben, dass der Mann tatsächlich vor drei Wochen in einen anderen Gemeindebezirk verzogen sei. Zur neuerlichen Vorführung wird also auf den 9. Oktober vertagt. (Michael Möseneder, 21.8.2023)