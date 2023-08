Ziemlich genau drei Jahre nach dem spektakulären Zusammenbruch der Commerzialbank Mattersburg ist nun auch deren langjähriger Wirtschaftsprüfer in die Pleite gestrauchelt. Seit Freitag ist die Pro Revisio Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH in Konkurs; sie hat die Insolvenz selbst beantragt.

Die Abschlussprüfer waren früher als TPA Wirtschaftsprüfung GmbH aktiv, nach der Pleite des Mattersburger Instituts hat die TPA im November 2020 umstrukturiert und umfirmiert. Das ist in der Branche – nach Bilanzskandalen – auch international nicht unüblich. Damals, im Herbst 2020, betonte man bei der TPA, dass es schon davor zwei selbstständige Gesellschaften für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung gegeben habe, mit jeweils eigenen Partnern als Eigentümer. Ende 2020 trennte man dann eben auch die Marken. Mutter der Pro Revisio ist die Pro Tax & Audit Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH – sie hieß früher TPA Tax & Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH.

WKStA ermittelt

Grund für die Abnabelung: Den Abschlussprüfern waren die jahrzehntelangen Bilanzmanipulationen nicht aufgefallen, die Bankvorstandschef Martin Pucher und seine Kollegin nach der Pleite gestanden haben. Und: Auch drei Mitarbeiter der Abschlussprüfer und die Gesellschaft selbst fanden sich in der Folge auf der Liste der Beschuldigten wieder. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.

Pucher und seine Ex-Kollegin hatten Luftgeschäfte getätigt, wie sie in den Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) einräumten, die Bilanz um hunderte Millionen Euro aufgeblasen. So habe man ab Anfang der 1990er-Jahre Kreditgeschäft, aber auch Einlagen erfunden, sagen die E-Bankerin und der Ex-Banker aus.

Vor allem haben sie auch Einlagen der Commerzialbank bei anderen Instituten erfunden. Die dafür nötigen Saldenbestätigungen, die der Wirtschaftsprüfer für die Prüfung eigentlich selbst einholen müsste, haben Pucher und K. gefälscht und aus ganz Österreich an die damalige TPA Wirtschaftsprüfung geschickt. Wie berichtet, wurden dafür weder Kosten noch Mühen gescheut: Ein Mitarbeiter Puchers etwa wurde per Flieger nach Innsbruck geschickt, gab dort am Flughafen den Brief mit einer (gefälschten) Saldenbestätigung auf – und flog flugs wieder heim.

Schadenersatzklagen mit hohem Risiko

Längst hat, neben anderen Geschädigten, auch der Masseverwalter der Commerzialbank den Abschlussprüfer, die heutige Pro Revisio, auf Schadenersatz geklagt. Die Jahresabschlüsse hätten nicht bestätigt werden dürfen, argumentierte er und berief sich auf mangelnde Sorgfalt. Bei Pro Revisio sieht man es anders, man sei selbst Opfer der Malversationen geworden.

Insgesamt betragen die Forderungen aus den Klagen gegen den einstigen Abschlussprüfer rund 24 Millionen Euro, teilten die Kreditschützer von Creditreform, KSV 1870 und AKV vorige Woche mit, bis heute gebe es aber kein rechtskräftiges Urteil. Allerdings konnte das Unternehmen laut Creditreform seine Verfahrens- und Vertretungskosten nicht mehr stemmen.

Insolvenzverwalter ist Rechtsanwalt Stephan Riel, die rund 80 Gläubigerinnen und Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 2. Oktober anmelden. (Renate Graber, 21.8.2023)