Der Ex-Präsident dominiert die Schlagzeilen mit dem Thema, dass er sich der ersten Debatte der Republikaner am Mittwoch in Milwaukee verweigert. Ein Bericht aus Washington

Er spricht gerne zu seinen Fans, die TV-Debatten mit seinen republikanischen Herausforderern sieht er als unnötig an. AFP/SERGIO FLORES

Der Spitzenreiter in den Umfragen tut so, als sei das Rennen um die Nominierung des Präsidentschaftskandidaten der Republikaner schon gelaufen. Auf seinem hauseigenen Netzwerk Truth Social hat Donald Trump klar signalisiert, dass er keinen Anlass sieht, in die Stadt zu kommen, in der die "Grand Old Party" im Sommer 2024 ihren Kandidaten für das Rennen um das Weiße Haus küren will.

Trump ließ bisher alle Appelle der Parteiführung und seines ehemaligen Haussenders Fox, der die Debatte ausrichtet, nach Milwaukee zu kommen, an sich abprallen. Stattdessen plant er, parallel zu der Veranstaltung ein Interview mit dem von Fox gefeuerten Starmoderator Tucker Carlson auszustrahlen. Eine Retourkutsche an den TV-Kanal, der seinem bisher gefährlichsten Herausforderer, Ron DeSantis, viel Sendezeit gegeben hatte.

Formale Hintertür

Formal hält sich Trump noch eine Hintertür offen, die ihm erlaubt, in letzter Minute seine Meinung zu ändern. "Bleiben Sie auf Empfang", erklärte Trumps Sprecher Steven Cheung zu den Plänen des Ex-Präsidenten. "Wir können nichts bestätigen oder absagen." Das mag auch daran liegen, dass er sich bis Freitag dieser Woche in Georgia im Gefängnis von Fulton County zur Aufnahme seiner Personalien, Fingerabdrücke und Mugshots einfinden muss.

In Atlanta wartet ein vierter Strafprozess auf Trump. Darin muss er sich wegen des Versuchs der Manipulation der Wahlergebnisse zu seinen Gunsten verantworten. Seine Anwälte handeln derzeit die Details mit dem Büro der Chefanklägerin Fani Willis aus. Die Fox-Moderatoren Bret Baier und Martha MacCallum signalisierten, dass sie die Herausforderer Trumps bei der Debatte zu den vier Strafprozessen befragen wollen.

Bisher haben sich nur die ehemaligen Gouverneure aus New Jersey und Arkansas, Chris Christie und Asa Hutchinson, klar gegen den Ex-Präsidenten positioniert. Ex-Vizepräsident Mike Pence verteidigte seine Weigerung, Trumps Plot am 6. Jänner 2021 nicht zu unterstützen, hielt sich mit direkter Kritik aber zurück. Wie auch der Gouverneur aus Florida, DeSantis, bisher eisern der Frage auswich, wie er es mit Trump hält. Der Zweitplatzierte in den Umfragen fiel zuletzt auf fast 40 Punkte Abstand zu Trump zurück. Weil für ihn viel auf dem Spiel steht, hat er einen begehrten Debattentrainer angeheuert.

Um den heißen Brei

Im Nacken sitzt ihm der Biotech-Unternehmer Vivek Ramaswamy, der bisher nicht gewagt hat, den Ex-Präsidenten herauszufordern. Um den heißen Brei herum schleichen auch Senator Tim Scott aus South Carolina und die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley, die ebenfalls aus dem Südstaat kommt. Der republikanische Stratege Mike Murphey meint, eine Chance habe nur, wer eine klare Alternative biete. Warum sollten die Republikaner eine Kopie wählen, wenn das Original zur Verfügung stünde. "Sie können einen Löwen nicht schlagen, ohne ihn herauszufordern."

Analysten sagen, dass, egal, was in der Debatte passiert, nur für kurze Zeit die Aufmerksamkeit haben wird. Trump könnte sich entweder am Mittwoch oder am Donnerstag in Atlanta stellen. Damit richteten sich alle Scheinwerfer wieder auf den Ex-Präsidenten, der es in der parteiinternen Debatte verstanden hat, die Anklagen in einen Vorteil zu verwandeln. Während er das Rennen bei den Vorwahlen mit deutlichem Abstand anführt, gibt es klare Warnsignale an die Partei für die Präsidentschaftswahlen 2024. Laut einer aktuellen Umfrage von AP sagen 53 Prozent aller Wähler, sie würden Trump unter keinen Umständen wählen. (Thomas Spang aus Washington, 21.8.2023)