Ein Kongress mit 10.000 Zeuginnen und Zeugen Jehovas im Wiener Praterstation am Wochenende stand unter verstärktem Polizeischutz. APA/TOBIAS STEINMAURER

Womit es die steirische Polizei am vergangenen Freitagabend zu tun bekam, lässt die dortigen Beamten auch am Montag noch etwas irritiert zurück. In Leibnitz detonierten zwei Sprengsätze, die ein noch unbekannter Täter zuvor an zwei Autos angebracht hatte. Ziel des Anschlags dürften die Zeugen Jehovas gewesen sein, die am Rande der Stadt über einen ihrer sogenannten Königreichssäle verfügen. In dem Gebäude fand gerade ein Gottesdienst der Religionsgemeinschaft statt, als die angeblichen Rohrbomben nicht weit entfernt explodierten.

Verletzt wurde niemand. Das war wohl Glück im Unglück: Die Sprengsätze hätten laut Polizei nämlich das Potenzial gehabt, einen deutlich größeren Schaden anzurichten. Eine der Bomben detonierte direkt an einem geparkten Auto, die andere hingegen erst, als der Besitzer mit seinem Fahrzeug schon einige Kilometer zurückgelegt hatte.

Das Anschlagsziel ist jedenfalls ein ungewöhnliches. Die Zeugen Jehovas stellen in Österreich eigentlich keine gefährdete Gruppe dar, ist aus Staatsschutzkreisen zu hören. Auch die Gruppe selbst ist sich keines Bedrohungsszenarios bewusst. Das bestätigt die lokale Exekutive: "Mir wären keine gleich gelagerten Fälle aus der Vergangenheit bekannt", sagt der steirische Polizeisprecher und Kontrollinspektor Markus Lamb dem STANDARD.

Im Schutz der Hecke

Der Königreichssaal der Zeugen Jehovas in Leibnitz befindet sich in einer schmalen Gasse, die von Einfamilienhäusern mit Gärten umgeben ist. Ein paar Schritte von dem Gebetshaus entfernt liegt ein Schotterparkplatz für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Autohauses. Diesen Parkplatz darf die Kirche mitverwenden. Dort standen auch die zwei Autos, auf denen die Bomben angebracht wurden.

Dabei konnte der mutmaßliche Täter höchstwahrscheinlich unbemerkt vorgehen, vermutet Lamb. Vom Gebetshaus aus sieht man den Parkplatz nicht gut – er wird von einer dichten Hecke verdeckt. Und das Autohaus schließt am Freitag um 17 Uhr. Den Tatzeitraum grenzt die Polizei aktuell zwischen 18.45 und 21 Uhr ein. Abgesehen davon macht die Gegend rund um den Königreichssaal einen eher abgelegenen Eindruck. Die Polizei hofft, dass etwaige Überwachungsbilder des Autohauses und des nahen Bahnhofs noch Hinweise bringen. "Wie erfolgversprechend das ist, kann ich nicht sagen", erklärt Lamb.

Erst Anfang März tötete in Hamburg ein Attentäter bei einem Amoklauf in einem Gebäude der Zeugen Jehovas acht Menschen und verletzte viele weitere. Der Schütze war wenige Monate Mitglied der Glaubensgemeinschaft und dürfte psychisch krank gewesen sein. Nach der Tat tötete er sich selbst.

Hat sich möglicherweise Ähnliches in Leibnitz zugetragen? "Das Motiv eines ehemaligen Mitglieds ist genauso möglich wie ein radikales oder extremistisches Motiv in welche Richtung auch immer", sagt Polizeisprecher Lamb.

Die Zeugen Jehovas selbst schließen aus, dass die Attacke von einem abtrünnigen Mitglied ausgegangen sein könnte. "Wie in jeder Gemeinde gibt es Einzelne, die einen anderen Weg gehen wollen", sagt Sprecher Markus Kakavis. "Aber es ist abwegig zu meinen, dass jemand deshalb Bomben legt, dafür gibt es keine Anhaltspunkte." Kein Mitglied in Leibnitz sei im Unfrieden gegangen, und auch mit der direkten Nachbarschaft gebe es ein "friedliches Einvernehmen".

Ohne Probleme in Graz

Die Zeugen Jehovas sind in Österreich seit 2009 als Religionsgemeinschaft anerkannt und haben laut eigenen Angaben 22.993 Mitglieder. Diese Zahl sei im langjährigen Schnitt stabil, sagt Kakavis. Viele Mitglieder nahmen erst am vergangenen Sonntag am Sommerkongress im Wiener Praterstadion teil. Dieser ging aufgrund der jüngsten Ereignisse unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen über die Bühne. Am Wochenende vor dem Anschlag fand ein solcher Kongress auch in Graz statt – ohne Zwischenfälle.

Bekannt sind die streng nach der Bibel Lebenden vor allem dafür, dass sie für ihre Missionierungsarbeit von Tür zu Tür gehen, um ihre Zeitschriften zu verteilen. Medial diskutiert wurde auch immer wieder ihre Ablehnung von Bluttransfusionen, was lebensbedrohlich sein kann. (Jan Michael Marchart, 21.8.2023)