Ö3 Charts: Nur noch RAF Camora? Die Austria Top 40 fast ohne Österreich-Musik Abseits von Rapper RAF Camora spielen Österreicher und vor allem Österreicherinnen in den Single-Charts auf Ö3 längst eine untergeordnete Rolle

RAF Camora – und dann lange nichts. Der Rapper dominiert die Charts. APA/HERBERT NEUBAUER

Fortsetzung: SPIEGEL und STANDARD verlängern Podcast-Kooperation "Inside Austria" 27 Millionen Downloads: "Thema des Tages" und weitere STANDARD-Podcasts zählen zu den meistgehörten Österreichs

Prozess: Sexuelle Belästigung im ORF: "Sie hat sich nicht beschwert" Eine ORF-Managerin sieht sich auf einen schlechteren Posten abgeschoben und klagt ihren Arbeitgeber. Der Prozess wird am Arbeits- und Sozialgericht verhandelt

Journalismuspreise: Online Journalism Award für "Storykillers"-Projekt mit STANDARD-Beteiligung Das Gemeinschaftsprojekt wurde in der Kategorie "Excellence in Collaboration and Partnerships" ausgezeichnet

"Liebesg'schichten und Heiratssachen" auf ORF 2: Innere Werte und mollig Auf der Suche nach der großen Liebe wird gejodelt und gelacht. Zu sehen am Montag um 20.15 Uhr

TV-Quoten: Finale der Frauen-Fußball-WM beschert ORF Quotenerfolg Im Schnitt sahen 344.000 Menschen das Finale. Deutlich mehr Männer als Frauen verfolgten das Turnier insgesamt

Streaming: Neuer Sportstreamingdienst Dyn startet am Mittwoch – ohne Fußball Anbieter fokussiert sich stattdessen auf Handball, Basketball, Volleyball, Tischtennis und Hockey

Forum zu "Liebesg'schichten": "A bissl komm’ ich mir vor wie der Batman" Diskutieren Sie hier im Forum+ mit!

Switchlist: "Die Verlegerin", "Shanghai Knights" und "American Gigolo": TV-Tipps für Montag Außerdem eine Reportage über Franzosen gegen Amazon, FPÖ-Chef Kickl bei den ORF-"Sommergesprächen" und Robert De Niro in "Die durch die Hölle gehen"

