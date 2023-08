Vorbereitungen für das Brics-Gipfeltreffen der Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika in Johannesburg. AFP/MARCO LONGARI

Nach dem Gipfeltreffen der Brics-Staaten in Johannesburg könnte das Bündnis der Schwellenländer ein anderes sein. Die fünf Staatschefs wollen bei ihrem am Dienstag beginnenden dreitägigen Treffen vor allem über eine Erweiterung entscheiden: 23 Länder haben bereits ihren Willen zu einem Beitritt kundgetan. Die Liste verrät, in welche Richtung sich der Staatenbund mit ihrer Aufnahme bewegen würde, denn zu den Kandidaten gehören der Iran, Kuba, Belarus und Venezuela.

Deren Regierungen machen aus ihrer Abneigung gegen die "Hegemonialherrschaft" der USA und die, die sie als deren westliche Vasallen sehen, kein Hehl und werden das Bündnis noch deutlicher zum Bollwerk gegen die Dominanz des Westens profilieren. Die Brics-Erweiterung drohe zu einer zunehmenden Spaltung der Welt wie während des Kalten Kriegs zu führen, warnt selbst der Ministerialdirektor von Südafrikas Außenministerium, Zane Dangor: "Wenn wir eine Politik der Einflusszonen zementieren, geht das auf Kosten der Entwicklung und des Friedens." Wie explosiv allein die Debatte um die Erweiterung eines Bündnisses sein kann, stellte sich bereits in der Ukraine heraus.

Die Bric-Gruppe wurde 2009 gegründet, damals noch mit den vier Mitgliedern Brasilien, Russland, Indien und China – ein Jahr später kam Südafrika als fünftes Rad am Wagen hinzu. Auf die Idee einer derartigen Allianz war ausgerechnet ein westlicher Banker gekommen, der damalige Chefökonom von Goldman Sachs, Lord Jim O’Neill.

Kontrapunkt zu G7

Schon vor einer Erweiterung repräsentieren die Brics-Staaten 42 Prozent der Weltbevölkerung (rund 3,2 Milliarden Menschen) und 27 Prozent des globalen Prokopfeinkommens. O’Neill hatte Bric ursprünglich als Wirtschaftsallianz ins Auge gefasst: Denn im ersten Jahrzehnt des neuen Millenniums war den vier Gründungsstaaten ein rasantes Wirtschaftswachstum gemein. Keines der Turboländer war im Klub der Industrienationen G7 vertreten, für den O’Neill nur Verachtung übrig hat. Deren Hybris, die Welt am Laufen zu halten, sei "peinlich". Ihr Einfluss nehme auch wegen der Dauerstagnation Japans und Italiens ständig ab, während die Brics-Staaten auf der Überholspur verkehrten.

Das war zumindest bis zum zweiten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts so: Dann sackten Russland und Brasilien stark ab, der Zwerg Südafrika kam dazu. Als Wachstumsmotoren blieben lediglich China und Indien. Doch die stehen sich nicht nur an ihrer gemeinsamen Grenze feindlich gegenüber. Als dann auch noch der Rechtspopulist Jair Bolsonaro in Brasilien an die Macht kam und Putin angesichts des stotternden russischen Wirtschaftsmotors immer nationalistischere Töne anschlug, blieb als kleinster gemeinsamer Nenner der Brics-Staaten nur der Antagonismus zur G7.

Indien und die USA

Brics wurde zunehmend politisch. Die Forderung nach einer angemesseneren Repräsentation des Globalen Südens in internationalen Gremien wie dem Sicherheitsrat der Uno, dem Internationalen Währungsfonds (IWF) oder der Welthandelsorganisation (WTO) wurde immer lauter. Der WTO steht heute die Nigerianerin Ngozi Okonjo-Iweala vor. Und Brics hat inzwischen seine eigene Entwicklungsbank, die New Development Bank.

Mit der Zuspitzung des Machtkampfs zwischen den USA und China wurden die Töne noch schriller. Und als Russland in die Ukraine einfiel, war es um die politische Unschuld des Wirtschaftsbündnisses vollends geschehen. Das brachte die drei restlichen Mitglieder in Bedrängnis: Brasilien versteht sich nicht als Antipode des Westens und hat mit der Brics-Erweiterung auch die größten Schwierigkeiten.

Südafrika droht zwischen den prorussischen alten Befreiungskämpfern des regierenden Afrikanischen Nationalkongresses und der prowestlichen Geschäftswelt innerlich zerrissen zu werden. Und Indien sieht sich spätestens seit dem Washington-Besuch seines Premiers Narendra Modi im Juni einer massiven Charmeoffensive der US-Regierung ausgesetzt. Modi musste von Gastgeber Cyril Ramaphosa überredet werden, überhaupt zum Gipfel zu kommen – wie Putin zu einer Absage überredet werden musste.

Spätestens wenn es um die konkreten Bedingungen für eine Mitgliedschaft geht, wird sich die bevölkerungsreichste Demokratie Indien wieder ihrer Rivalität mit China besinnen. Das Thema Erweiterung ist also noch längst nicht vom Tisch. (Johannes Dieterich aus Johannesburg, 22.8.2023)